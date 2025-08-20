В руках оккупантов становится все больше опасного оружия: о чем речь

Начиная с июня российские оккупанты стали получать новое оружие из Северной Кореи — РСЗО Type 75, представляющее из себя достаточно легкое и компактное средство огневой поддержки пехоты, созданное на базе китайского оружия. Несмотря на не самые впечатляющие в сравнении с другими РСЗО характеристики, Type 75 представляет из себя весьма опасное средство.

Об этом сообщает военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, по словам которого северокорейские 107-мм легкие РСЗО Type 75 на шасси УАЗ заняли нишу средства непосредственной огневой поддержки пехоты. В этом качестве она может успешно заменить различную самодельную технику, вооруженную корабельными реактивными бомбометами РБУ-1200 и РБУ-6000, и использовавшуюся ранее.

Так, Type 75 весом около 600 кг и длиной 2,9 метра, обслуживается расчетом из 5 человек и может устанавливаться на гражданские транспортные средства вроде авто УАЗ-«буханки», «Нивы», «Жигули» или «Иж». Ценность этого оружия заключается в его легкости, компактности и мобильности, что важно при организации огневой поддержки штурма.

«На первый взгляд система в условиях современного боя малоэффективна, но это только на первый взгляд. При грамотном применении залп двенадцатью реактивными снарядами всего за 10 секунд на дальность в 8−9 километров — это серьезное подспорье любому штурму. Что я имею в виду под словом „грамотное“, пояснять не стану по вполне объективным и понятным причинам», — говорит Александр Коваленко об опасности Type 75.

При этом, по его словам, подобные РСЗО, особенно с кассетными боевыми частями, и в целом, есть на вооружении у СОУ, а у ГУР МО даже своя разработка — Sivalka VM-5, но их количество ограниченно, а масштабирования производства украинских легких РСЗО нет. Система имеет в качестве средств поражения осколочно-фугасный снаряд и кассетный, не теряющий актуальность для поражения живой силы по площади.

«В свою очередь российские оккупационные войска не масштабируя производства, масштабируют поставки из КНДР готовой продукции и масштабируют варианты их применения. На вооружении КНА стоит, только по самым скромным подсчетам, минимум 4 тысячи таких РСЗО. То есть материала для обеспечения РОВ кустарной РСЗО, думаю, у КНДР достаточно, а это совсем нехорошо», — отмечает эксперт.

Помимо легких РСЗО, из КНДР россия получает тяжелые системы залпового огня М1991, которые уже успешно уничтожаются ВСУ.

