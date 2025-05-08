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ВСУ уничтожили важную технику из КНДР, которая превосходит некоторое российское оружие
В марте во время переброски по железной дороге стало известно о наличии в рядах войск оккупантов северокорейской техники. Речь шла о реактивной системе залпового огня М1991 калибром 240 мм, чью транспортно-заряжающую машину увидели в оккупированном Крыму.
И вот стало известно, что первая такая РСЗО была уничтожена метким ударом Вооруженных сил Украины. Первая информация об их появлении у врага появилась в ноябре 2024 года и, как утверждает военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, запросы на эти необычные РСЗО был отправлен россией по причине катастрофических потерь классических, советских РСЗО 122-мм БМ-21 «Град», 220-мм БМ-27 «Ураган» и 300-мм БМ-30 «Смерч».
Действительно, в сравнении с тем же «Ураганом», северокорейская М1991 имеет преимущество в виде более мощных ракет калибром 240 мм, а главное — большей дальности стрельбы. Так, если ракеты «Урагана» летят максимум на 36 км, то боеприпасы М1991 бьют на 43 км, а улучшенная версия и на 60−65 км.
В целом по информации ГУР МО Украины, россия получила около 120 единиц 240-мм РСЗО М1985/1991.
Также, как отмечает Александр Коваленко, калибр 240-мм крайне необычный для российских РСЗО, а потому это вводит РОВ в полную зависимость от КНДР в вопросах боекомплекта. Тем не менее россия, лишившаяся большей части своих РСЗО, готова погружаться даже в такую зависимость от Северной Кореи.
Как писали ранее «ФАКТЫ», на конец января Северная Корея поставила россии около 120 170-мм самоходных артиллерийских орудий M1989 Koksan и 120 240-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) M-1991.222
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