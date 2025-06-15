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Мир

КНДР поставила россии опасные РСЗО Type-75: чем это грозит Украине

17:24 15 июня 2025
северокорейские РСЗО Type-75

После того как 22 апреля этого года был поражен 51 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) рф, поблизости начали находить обломки таинственных ракет. Как потом выяснилось, это были северокорейские Type-75. С тех пор и до недавнего времени никаких фото и видео этих РСЗО на фронте или полигонах не появлялось, пишет издание Defence.ua.

Но на днях начали появляться фото и видео Type-75 на полигонах врага. Это может свидетельствовать о том, что в россию прибыла новая партия этого вооружения. Также появились фотографии реактивных снарядов.

Речь идет об обломочно-фугасных РСЗО, маркированных как «РСЗО-107-ОФ», и ракетах неизвестного типа, маркированных как «РСЗО-107-Э».

По словам аналитиков, в одном реактивном снаряде может быть 15 суббоеприпасов калибра 36-мм, каждый из которых весит 284 г, из которых 43 г взрывчатого вещества.

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Самоликвидация осуществляется через 15 секунд после взведения, вероятное бронепробивание — 40 мм.

Если на вооружении врага действительно появились кассетные реактивные снаряды, то Type-75 представляет значительно большую опасность, чем с обычными обломочно-фугасными реактивными снарядами.

Ранее сообщалось, что КНДР передала россии десятки тысяч контейнеров с оружием.

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