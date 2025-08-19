Похоже на настоящую любовь? Леонардо Ди Каприо сняли с его девушкой Витторией Черетти на яхте

Несмотря на довольно большую разницу в возрасте между звездой фильма 90-х «Титаник» Леонардо Ди Каприо и его 26-летней девушкой Витторией Черетти многие поклонники уверены, что в их случае речь идет о настоящей любви. Ведь долго выдерживать «археологические прихоти» самовлюбленного Лео может только по-настоящему влюбленная женщина.

Об этом пишут зарубежные СМИ.

К тому же Лео и Витторию постоянно «подбрасывают» свежие подробности своих жарких отношений, и в последний раз это стало во время отдыха на яхте у берегов испанской Форментеры.

50-летний актер и супермодель среди друзей вместе купалась в море, и при этом иногда горячо целовались.

Сторожившие пару папарацци сняли, как, поднимаясь на борт, 27-летняя модель похлопала любимого по ягодицам, а он потом завернул Витторию в свое полотенце. В кадр также попал момент, как Черетти целует ДиКаприо.

Как известно, Ди Каприо и Черетти встречаются уже около двух лет. При этом Витория выделяется из всех его многочисленных предыдущих девушек — ранее в сети обратили внимание, что раньше он никогда не встречался с женщинами старше 25 лет.

В окружении Черетти говорят, что она всеми силами стремится женить закоренелого холостяка Лео на себе и для этого якобы готова поделить его странные хобби. Сам ДиКаприо, в свою очередь, недавно признался, что хотя чувствует себя ментально на 18 лет младше, «большая часть жизни уже позади» и что сейчас у него «нет времени на лишние развлечения». Тем не менее, напрямую перспективы своих отношений с Черетти он не комментирует.

Напомним, что недавно пара вместе отдыхала на яхте, а до этого они посетили «свадьбу века «владельца Amazon Джеффа Безоса и Лорен Санчес.

Источник: vittoria/Instagram

