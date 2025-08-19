7 победителей, 10 миллионов просмотров и поддержка топовых артистов: как прошел 2-й благотворительный конкурс Dity. Help Music в Киеве

15−16 августа 2025 года в Киеве в Unit City прошла финальная часть 2-го благотворительного конкурса Dity. Help Music. Конкурс проводится благотворительной платформой Dity. Help совместно с музыкальным каналом М1 и Наше Радио.

Несмотря на постоянные обстрелы, воздушные тревоги, утрату домов и близких людей, украинские дети стремятся заниматься творчеством и развивать свои таланты. Об этом свидетельствуют 930 заявок на конкурс Dity. Help Music в 2025 году, которые поступили из 22-х областей Украины, а также из Германии и США.

Dity. Help Music является благотворительной инициативой основателя Таврийского Фонда Николая Баграева и главным певческим конкурсом для детей Украины. Участие в нем является бесплатным. К конкурсу допускаются дети в возрасте от 6 до 18 лет включительно, граждане Украины, независимо от их места проживания.

«Имея 27-летний опыт работы с творческими детьми, мы все равно каждый раз волнуемся, переживаем, потому что понимаем ответственность. Сделать это мероприятие на 3,5 году полномасштабной войны было нелегко. Но, думаю, мы оправдали ожидания детей, их семей и наставников. Мы стараемся делать такие события, чтобы у детей остались светлые воспоминания о детстве, несмотря на войну», — отметил Николай Баграев.

Конкурс Dity. Help Music в 2025 году состоялся в 7 номинациях. Его победителями стали:

Современное фольклорное исполнение (6−18 лет)

1 место — Ярытик Анна, г. Белая Церковь, Киевская обл.

Вокалисты и вокалистки (6−9 лет)

1 место — Чирва Ликерия, г. Каменец-Подольский, Хмельницкая обл.

Вокалисты и вокалистки (10−12 лет)

1 место — Лесникова Надежда, с. Козин, Киевская обл.

Авторская песня (6−18 лет)

1 место — Семчук Анастасия, г. Львов, Львовская обл.

Вокалисты и вокалистки (13−15 лет)

1 место — Остапчук Екатерина, г. Киев

Вокалисты и вокалистки (16−18 лет)

1 место — Бугайчук Дарья, г. Ровно, Ровенская обл.

Дуэты и группы (6−18 лет)

1 место — Студия вокала «Квезаль», г. Костополь, Ровенская обл.

Все победители получили «песню под ключ» от музыкального хаба TAVR Records и семейный уикенд в Буковеле от аквапарка Mavka.

Победителей и призеров конкурса определило жюри в составе: Валентин Коваль (один из родоначальников фестиваля «Черноморские Игры»), Натела Чхартишвили-Зацаринна (генеральный продюсер телеканалов М1 и М2), Виталий Дроздов (генеральный продюсер «Тавр Медиа»), Тоня Матвиенко (заслуженная артистка Украины), Елена Мозговая (музыкальный продюсер), Елена Савинова (преподаватель вокала), Валерий Сасковец (продюсер TAVR Records), Светлана Тарабарова (певица, композитор, артистка), Тина Кароль (Народная артистка Украины).

Свои хиты детям и зрителям подарили артисты, которые поддержали Dity. Help Music 2025: DOROFEEVA, POSITIFF, DREVO, DOMIY, MOLFAR, МЯТА, PARFENIUK, VLAD DARWIN, АРТЕМ КОТЕНКО.

В номерах гала-концерта активное участие приняли: Народный художественный коллектив «Спортивно-танцевальный ансамбль «Пульс», детские танцевальные коллективы D-T.O.P, DMDance, хореограф-постановщик Даниил Демехин.

Прошлогодние победители Dity. Help Music: Дарья Зубрицкая, Анна Ткач, Народный художественный коллектив «Вокальный ансамбль «Спивограй», Артем Котенко, Анна Дойна презентовали аудитории песни, которые были написаны специально для них и спродюсированы TAVR Records.

Особой изюминкой события стали совместные выступления детей с топовыми артистами Украины. Дети исполнили Гимн Украины вместе с Национальным заслуженным академическим украинским народным хором имени Григория Веревки, песню «Ой, летіли дикі гуси» с хором Веревки и Тоней Матвиенко, «Пташка» со Златой Огневич, «Одне серцебиття» с Тиной Кароль, «Вихід є» и «Добре з тобою» с Тарабаровой. А в финале прозвучала песня «Вдома» в исполнении детей вместе с Тарасом Тополей. Символично, что все дети были одеты в футболки с названиями родных населенных пунктов. Такой финал символизировал желание детей быть и творить у себя дома, а также искреннюю благодарность защитникам и защитницам Украины за возможность быть в этот момент в сердце Украины, на этой сцене.

Провели Dity. Help Music 2025 Галина Завийская, Андрей Черновол, Таня Ли, Денис Жупник.

Среди зрителей мероприятия были творческие дети с музыкальным уклоном, педагоги, продюсеры, представители музыкальной индустрии, благотворители, дети погибших героев, пленных и пропавших без вести, семьи военнослужащих, люди с инвалидностью, ВПЛ.

Всем детям было приятно почувствовать внимание руководства государства и услышать напутственные слова от Заместителя руководителя Офиса президента Украины Елены Ковальской, которая посетила Dity. Help Music.

Все участники конкурса работали с лучшими сервисными и техническими компаниями музыкальной индустрии Украины — Таврийские Игры, Profi, ALIGHT, SCREENPRO, STAGE BUREAU TECHNOLOGY.

2-й благотворительный конкурс Dity. Help Music финансово поддержали Таврийский Фонд, Unit City, KAN Development, Dovgiy Family Office, OMD Optimum Media Ukraine.

Помимо музыкальных мероприятий на Dity. Help Music были организованы мастер-классы, фан-встречи, презентации, которые станут полезными детям для их развития и дальнейшего выбора профессии.

Dity. Help Music 2025 уже собрал более 10 миллионов просмотров в соцсетях. А уже 23 августа в 21.00 лучшие моменты события в эфире телемарафона «Единые Новости» и на М1.

