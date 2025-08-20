- 20.08 22:01 Как есть это популярное блюдо грузинской кухни: все гораздо проще, чем вы думаете
Особые моменты: Хейли Бибер умилила поклонников редкими фото
28-летняя основательница Rhode Island Хейли Бибер, жена Джастина Бибера, недавно поделилась трогательным постом в Instagram, в котором изображен ее сыночек — Джек Блюз Бибер. Она показала, как малыш играет, а на одном снимке изображены его крошечные ножки, прижатые к лицу Хейли, когда она надула губки. Малыш был одет в ярко-желтый комбинезон, пишет The News.
Пост с подписью «Ну… Да!» дал поклонникам возможность посмотреть на материнскую жизнь Хейли. На другом фото в карусели был Джек с фильтром на лице.
Подруги основательницы Rhode, в частности Хлои Кардашьян, Симона Байлз и Йоланда Хадида, не могли остаться равнодушными к волшебным фотографиям, поэтому оставили комментарии в виде сердечек.
Последний пост Хейли появился после того, как Джек дебютировал в музыкальном видео на песню своего отца Джастина Бибера Yukon из его нового альбома SWAG.
Черно-белое видео содержало трогательные моменты семьи из трех человек: Джастин играет с Джеком на лодке, а Хейли держит сына в воде.
Поклонники были в восторге от видео.
Незадолго до первого дня рождения Джека, 22 августа, публикации Хейли дают представление об особых моментах семьи.
Поклонники с нетерпением ждут новостей от любящих родителей, которые держат жизнь Джека в тайне с момента его рождения в августе 2024 года.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что Джастин Бибер и его жена Хейли ошеломили признанием относительно детей.118
