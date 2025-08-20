Особые моменты: Хейли Бибер умилила поклонников редкими фото

28-летняя основательница Rhode Island Хейли Бибер, жена Джастина Бибера, недавно поделилась трогательным постом в Instagram, в котором изображен ее сыночек — Джек Блюз Бибер. Она показала, как малыш играет, а на одном снимке изображены его крошечные ножки, прижатые к лицу Хейли, когда она надула губки. Малыш был одет в ярко-желтый комбинезон, пишет The News.

ВІДЕО ДНЯ

Пост с подписью «Ну… Да!» дал поклонникам возможность посмотреть на материнскую жизнь Хейли. На другом фото в карусели был Джек с фильтром на лице.

Подруги основательницы Rhode, в частности Хлои Кардашьян, Симона Байлз и Йоланда Хадида, не могли остаться равнодушными к волшебным фотографиям, поэтому оставили комментарии в виде сердечек.

Последний пост Хейли появился после того, как Джек дебютировал в музыкальном видео на песню своего отца Джастина Бибера Yukon из его нового альбома SWAG.

РЕКЛАМА

Черно-белое видео содержало трогательные моменты семьи из трех человек: Джастин играет с Джеком на лодке, а Хейли держит сына в воде.

Поклонники были в восторге от видео.

Незадолго до первого дня рождения Джека, 22 августа, публикации Хейли дают представление об особых моментах семьи.

РЕКЛАМА

Поклонники с нетерпением ждут новостей от любящих родителей, которые держат жизнь Джека в тайне с момента его рождения в августе 2024 года.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что Джастин Бибер и его жена Хейли ошеломили признанием относительно детей.

118

Читайте нас в Facebook