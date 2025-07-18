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Серьезный претендент: Джастин Бибер идет на новый рекорд
Джастин Бибер, мечтающий о втором ребенке, выпустил свой первый альбом Swag за четыре года и возглавил ежедневные чарты Spotify, а также Apple Music в первую неделю. Хотя Swag был неожиданностью без предварительной рекламы, фанаты непрерывно слушают его. Это делает альбом серьезным претендентом на первое место в чарте 200 альбомов Billboard.
По данным экспертных источников, оценки альбома на этой неделе составляют от 150 000 до 160 000 экземпляров, эквивалентных альбому, пишет The News.
Это исключительная цифра, особенно учитывая, что она не включает никакие физические продажи. Если Бибер достигнет первого места в чартах Billboard, он повторит свой рекорд — все шесть предыдущих альбомов возглавляли чарты в первые недели.
В 2021 году обладатель премии «Грэмми» возглавлял чарты с альбомом Justice, который прошел тиражом 154 000 эквивалентных экземпляров, включая 30 000 физических продаж.
Примечательно, что Джастин Бибер выпустил альбом-сюрприз, не представив ни одной песни из него до выхода альбома.
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