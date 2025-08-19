Рэпер Потап, который с 2022 года живет за границей и уже открыл бизнес в Испании, все же об Украине не забывает. Продюсер недавно дал интервью на YouTube-канале United Action TV, в котором прокомментировал слухи о якобы общем с Настей Каменских ребенке.

ВІДЕО ДНЯ

Раньше сетью распространялись сплетни, что у супругов есть сын, которого они скрывают и он якобы живет в Испании. Такую новость озвучил, в частности, ведущий Евгений Фешак.

Во время интервью Потап рассказал, как ему живется и работается за границей. Рэпер также прокомментировал сплетни и ответил на вопросы ведущей так: «У нас нет с Настей ребенка».

Ранее о своих отношениях с Потапом рассказала Настя Каменских.

РЕКЛАМА

Напомним, у Потапа есть 16-летний сын Андрей от первого брака с Ириной Горовой. Парень уже долго профессионально занимается баскетболом, и связывает с этим видом спорта свою дальнейшую жизнь.



Как сообщали «ФАКТЫ», за границей Потап начал петь свои старые хиты с новой певицей.

РЕКЛАМА

492

Читайте нас в Facebook