- 10:01 Картофельный пирог от Эктора: быстрый и простой рецепт для тех, у кого нет времени на готовку
- 09:39 Обидчик «Динамо» с голом на 39-й секунде сотворил еще одну сенсацию в Лиге чемпионов: видеообзор матча
- 09:22 «Задней части авто нет»: известная украинская телеведущая попала в ДТП вместе со своим маленьким ребенком
- 09:01 «Прекращение войны в любой форме сейчас невыгодно никому, кроме Трампа, желающего Нобеля», — Андрей Клименко
- 08:37 Дроны врага ночью атаковали Ахтырку и Измаил: в городах сильные пожары, есть раненые
- 08:17 Водолеям — неожиданные знакомства, Львам — безумный успех, а Скорпионам — новые возможности: гороскоп на 20 августа
- 19.08 22:02 Намазка из печени трески — райское наслаждение: готовится моментально
- 19.08 21:31 Дают романтике второй шанс: инсайдеры об отношениях Кэти Перри и Джастина Трюдо
- 19.08 21:02 Этот продукт точно есть на каждой кухне: отличный совет для легкой чистки яиц
- 19.08 20:34 На войну рвался с первого дня вторжения: вражеский дрон убил старшего сержанта из Сум
- 19.08 20:06 Эти кабачковые кольца просто вкуснятина: невозможно оторваться
- 19.08 19:39 «Отдайте землю — и, возможно, вам разрешат пожить»: что нам предлагают под видом мира
Потап признался, что связывает его с Настей Каменских — неожиданная правда
Рэпер Потап, который с 2022 года живет за границей и уже открыл бизнес в Испании, все же об Украине не забывает. Продюсер недавно дал интервью на YouTube-канале United Action TV, в котором прокомментировал слухи о якобы общем с Настей Каменских ребенке.
Раньше сетью распространялись сплетни, что у супругов есть сын, которого они скрывают и он якобы живет в Испании. Такую новость озвучил, в частности, ведущий Евгений Фешак.
Во время интервью Потап рассказал, как ему живется и работается за границей. Рэпер также прокомментировал сплетни и ответил на вопросы ведущей так: «У нас нет с Настей ребенка».
Ранее о своих отношениях с Потапом рассказала Настя Каменских.
Напомним, у Потапа есть 16-летний сын Андрей от первого брака с Ириной Горовой. Парень уже долго профессионально занимается баскетболом, и связывает с этим видом спорта свою дальнейшую жизнь.
Как сообщали «ФАКТЫ», за границей Потап начал петь свои старые хиты с новой певицей.
