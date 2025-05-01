Balagan Beach Salon: Потап стал владельцем ресторана

После того, как рэпер Потап помог Наде Дорофеевой «столкнуть» с первой строчки хит-парада россиян, в его жизни началась волна «чудодейственных» превращений.



Сначала он наконец понял, чего ему не хватает в жизни. И, вероятно, благодаря этому пришел к решению основать собственный бизнес за границей.

ВІДЕО ДНЯ

О своем решении Алексей написал в TikTok.

Из его публикации в соцсети стало известно, что знаменитость стала владельцем ресторана. На новых кадрах звезда уже успел похвастаться масштабной покупкой и продемонстрировать, как выглядит его заведение. В частности, он поделился снимком, на котором позирует на фоне своего ресторана.

Потап и его ресторан

РЕКЛАМА

Судя по кадру, Потап новое заведение решил назвать Balagan Beach Salon. Ресторан находится в испанском городе Марбелья. Это курортный город, в котором, кстати, часто отдыхают украинцы.

Там же рэпер, похоже, провел небольшой «митинг» за мир у консульства (хотя это не точно).

Селфи у консульства Украины

Кроме того, вместе со своим коллективом Алексей продолжает творить «новейшую» музыку с глубокими смыслами: «Опа-опа-па, О-ма-о-мама». То есть, сплошное «Moloko» и «Сан-Тропе» forever!

РЕКЛАМА

В то же время жена рэпера Анастасия, пока Алексей занят «очень важными» проектами, решила освоить роль «советчицы» молодых девочек .

РЕКЛАМА

569

Читайте нас в Facebook