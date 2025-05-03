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Шоу-бизнес

Пусть люди говорят: Каменских честно ответила, развелись ли они с Потапом (видео)

19:32 3 мая 2025
Потап и Анастасия. Фото instagram.com/realpotap/

После «рандомной» фотосессии в шубе певица Настя Каменских вечером выступала на частной вечеринке, и случайно «раскрыла секрет» о своих отношениях с мужем, рэпером Потапом.

Дело в том, что Настю и Потапа так часто разводят в Сети, что их развод, вполне возможно, даже станет мемом.

В частности, недавно Каменских показалась со слезами и даже заговорила о разбитом сердце. Но, вероятно, эти эмоции воспроизводили только сюжет новых песен артистки о любви.

Хотя вполне возможно, что разговоры о разводе — это эффектный ход для того, чтобы поддерживать интерес к своей персоне.

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Ведь где бы ни появлялась Анастасия, ее спрашивают, как она переживает «развод».

Так случилось, наверное, и на упомянутой вечеринке.

«Пусть люди говорят. Когда нас женили, мы друг друга терпеть не могли. Когда сейчас разводят — мы как никогда… У нас все хорошо! Поэтому пусть все что-то говорят!» — заявила Каменских.

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Напомним, что в последние месяцы Настя пытается «поучать молодое поколение». В частности, она посоветовала молодым девочкам, как им всегда оставаться красивыми и привлекательными.

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