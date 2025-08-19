Военные преступления рф и будущая работа Спецтрибунала — главная тема встречи генпрокурора и посла Италии в Украине

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко встретился с послом Италии в Украине Карло Формозой.

Как сообщил Руслан Кравченко, основными вопросами для обсуждения стали:

• военные преступления рф и будущая работа Спецтрибунала;

• международный реестр ущерба, нанесенного Украине российской агрессией;

• евроинтеграционные процессы.

«Мы знакомы еще со времен моей работы в должности главы КОВА. Поддержка Италии всегда была мощной по всем направлениям — военному, финансовому, гуманитарному и дипломатическому», — поделился Руслан Кравченко.

Также на встрече обсуждались совместные проекты между правоохранителями Украины и Италии.

«Мы ценим уже существующее взаимодействие с итальянскими органами правопорядка, и я убежден, что мы можем его улучшить: по экстрадиции в условиях военного положения, а также обнаружению на территории Италии имущества и средств лиц, причастных к преступлению агрессии против Украины», — наметил направления сотрудничества генеральный прокурор Украины.

На встрече обсуждались совместные проекты между стражами порядка Украины и Италии

Отдельное внимание было уделено теме защиты бизнеса в Украине. В частности, генпрокурор проинформировал посла о проведенном количественном и качественном аудите уголовных производств по бизнесу. Руслан Кравченко особо подчеркнул, что защита локальных и международных инвестиций — один из приоритетов.

Ранее генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о масштабной антикоррупционной зачистке в Днепропетровской области.

