Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о масштабной антикоррупционной зачистке в Днепропетровской области

Органы прокуратуры в Днепропетровской области объявили 42 подозрения местным чиновникам, депутатам и правоохранителям. Общая сумма ущерба государству в результате преступной деятельности превысила 300 млн грн.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

«42 подозреваемых: депутаты, чиновники, правоохранители, работники госкомпаний и руководители частных структур. Общий ущерб — 303 млн грн, еще 2,1 млн грн — легализованы незаконно полученные бюджетные средства», — информирует Генеральный прокурор.

В частности, расследуются дела по факту завладения бюджетными средствами, незаконной добыче песка и порубки лесов, незаконной переправке через границу, организации азартных игр, сбыте наркотиков.

Например:

- Хищение бюджетных средств.

Организованная группа Днепровского горсовета: директор департамента благоустройства и инфраструктуры, его экс-зам, бывший директор КП и руководство компании-подрядчика «зарабатывали» на благоустройстве города.

Чиновники одного из филиалов «Укрзалізниці» вместо разработки нормативной и землеустроительной документации перевели бюджетные средства в собственные карманы.

- Незаконные вырубки и добыча песка.

Действующий правоохранитель с сообщниками вырубал деревья в защитных лесонасаждениях.

Владелец компании в 2021—2023 годах незаконно добыл более 13 тысяч куб. метров песка на участке в 10 га.

- Азартные игры.

Бывший правоохранитель и подельник — организаторы деятельности двух игорных заведений.

Депутат Павлоградского райсовета, он же адвокат, устанавливал игровые автоматы в кафе и магазинах под видом терминалов самообслуживания.

- Мошенничество.

Обманули 23 гражданина: «продавали» товар, который ни один покупатель так и не получил.

- Незаконная переправка через границу.

Сотрудники ГРАГС организовали схему для мужчин призывного возраста: оформляли фиктивный статус отца несовершеннолетних или малолетних детей для выезда за границу.

- Сбыт наркотиков.

Бывший правоохранитель с сообщниками сбывал наркотики, маскируя их под средства заместительной терапии.

Реализации по разоблачению правоохранителей проходили совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции.

«Разоблачения продолжаются. Это не только о бюджетных средствах — в фокусе все правонарушения, независимо от статуса или должности», — подчеркнул Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Ранее Руслан Кравченко сообщал о разоблачении органами специализированной прокуратуры в сфере обороны масштабных злоупотреблений при начислении и выплате денежного довольствия военнослужащим.

Фото Pixabay

