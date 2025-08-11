- 22:33 «Знаю это из россии и из разговоров со всеми. Будут хорошие и некоторые плохие вещи для обоих»: что сказал Трамп о войне, Зеленском и путине
Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о масштабной антикоррупционной зачистке в Днепропетровской области
Органы прокуратуры в Днепропетровской области объявили 42 подозрения местным чиновникам, депутатам и правоохранителям. Общая сумма ущерба государству в результате преступной деятельности превысила 300 млн грн.
Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
«42 подозреваемых: депутаты, чиновники, правоохранители, работники госкомпаний и руководители частных структур. Общий ущерб — 303 млн грн, еще 2,1 млн грн — легализованы незаконно полученные бюджетные средства», — информирует Генеральный прокурор.
В частности, расследуются дела по факту завладения бюджетными средствами, незаконной добыче песка и порубки лесов, незаконной переправке через границу, организации азартных игр, сбыте наркотиков.
Например:
- Хищение бюджетных средств.
Организованная группа Днепровского горсовета: директор департамента благоустройства и инфраструктуры, его экс-зам, бывший директор КП и руководство компании-подрядчика «зарабатывали» на благоустройстве города.
Чиновники одного из филиалов «Укрзалізниці» вместо разработки нормативной и землеустроительной документации перевели бюджетные средства в собственные карманы.
- Незаконные вырубки и добыча песка.
Действующий правоохранитель с сообщниками вырубал деревья в защитных лесонасаждениях.
Владелец компании в 2021—2023 годах незаконно добыл более 13 тысяч куб. метров песка на участке в 10 га.
- Азартные игры.
Бывший правоохранитель и подельник — организаторы деятельности двух игорных заведений.
Депутат Павлоградского райсовета, он же адвокат, устанавливал игровые автоматы в кафе и магазинах под видом терминалов самообслуживания.
- Мошенничество.
Обманули 23 гражданина: «продавали» товар, который ни один покупатель так и не получил.
- Незаконная переправка через границу.
Сотрудники ГРАГС организовали схему для мужчин призывного возраста: оформляли фиктивный статус отца несовершеннолетних или малолетних детей для выезда за границу.
- Сбыт наркотиков.
Бывший правоохранитель с сообщниками сбывал наркотики, маскируя их под средства заместительной терапии.
Реализации по разоблачению правоохранителей проходили совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции.
«Разоблачения продолжаются. Это не только о бюджетных средствах — в фокусе все правонарушения, независимо от статуса или должности», — подчеркнул Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
Ранее Руслан Кравченко сообщал о разоблачении органами специализированной прокуратуры в сфере обороны масштабных злоупотреблений при начислении и выплате денежного довольствия военнослужащим.
Фото Pixabay147
