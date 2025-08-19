«Отдайте землю — и, возможно, вам разрешат пожить»: что нам предлагают под видом мира



Основательница ОО «Центр поддержки аэроразведки» Мария Берлинская, комментируя требования путина по выводу ВСУ из Донбасса, пишет, что Украина оказалась в заложниках двух империй. Украину ждет война истощение, но при должной консолидации общества у нас есть шанс выстоять



«Не считаю себя супер экспертом в международной политике. Однако ситуация, в которую нас пытаются поставить, явно патовая».

По сути, нам предлагают временный мир ценой наших интересов.

«Откажитесь от своей земли, отдайте России миллионы людей на оккупированных территориях — и тогда, возможно, у вас будет какая-то длинная передышка. Хотя это не точно.»

Мир вам гарантирован нашим словом, которое, по сути, как показал Будапештский меморандум — ничего не гарантирует.

Где сейчас Клинтон, тогда выступавший гарантом, как президент США?

Так вот.

Гарантируем, что ничего не гарантируем. Но красную дорожку американские солдаты, согнув спины перед маниакальным диктатором, постелили.

Руку диктатора пожал лидер свободного мира.

И этот лидер очень хочет выглядеть миротворцем. Чтобы закончить войну, которая бы при нем даже не началась! (То, что она при его первом сроке уже шла — скромно пропускаем.)

Потому отдавайте свои интересы. Иначе можете оказаться без американской помощи вообще.

Я не в восторге от многих решений нашего военно-политического руководства.

Но сейчас тот момент, когда я очень искренне желаю, чтобы у них получилось.

Не завидую сейчас нашему президенту.

В этом историческом моменте я бы точно не хотела оказаться на его месте.

По сути, мы в заложниках, между двух империй. Об интересах ЕС и Китая в этой игре тоже следует помнить.

Надеюсь, мы не дадим себя обыграть. Надеюсь, мы все же выдержим и этот удар.

PS Прогнозы дело неблагодарное, однако осторожно предполагаю, что линию заморозки попытаются проводить по линии фронта де-факто.

В то же время, далеко не факт, что путину этого будет достаточно. Он потребует и те территории, которые включены в конституцию России.

Для нас это, конечно, недопустимо. Таким образом, путин продолжит тянуть время войны и будет перекладывать ответственность за «несговорчивость» на Украину.

Война на истощение, кто посыплется первым. При должной консолидации общества у нас есть шанс выстоять и увидеть, как сыпется россия".

Напомним, политический аналитик Вадим Денисенко считает, что встречи в Вашингтоне создают контуры, но не содержание соглашения о завершении войны. А кремль продолжает игру на ее затягивание.

