«Прекращение войны в любой форме сейчас невыгодно никому, кроме Трампа, желающего Нобеля», — Андрей Клименко

Руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, который писал, что Трамп никогда не применит санкции против путина, считает, что окончание российско-украинской войны в любой форме сейчас невыгодно никому, кроме Трампа. И аналитик объясняет свое мнение в Facebook



«Многовато слов об итогах 18.08.2025 в Вашингтоне. А что на самом деле? В жесткой и циничной реальной рамке?

Особенно много слов у политологов, обрадовавшихся появлению любого предмета для комментариев (и у гуманитариев в целом).

Но жизнь и международная политика во время такой войны — субстанция очень циничная (это кстати лучше всех понимают военные).

Степень цинизма в мировой политике пока безграничная — лучше сказать по-русски «запредельная».

Я утверждаю, что прекращение войны в любой форме сейчас, в этот период времени, невыгодно никому, кроме Трампа, желающего Нобеля.

Европа. На уровне своих лидеров однозначно понимает, что продолжение войны на украинском фронте — это благо для них, это дает им дополнительное время для подготовки для последующего нападения РФ на них. Пока на нашем фронте активные действия — у РФ меньше войск и других возможностей для расширения войны на страны ЕС. Европе нужно год-два-три… И это время ей может дать только Украина.

Путинская РФ. Здесь все ясно. Не будем зря тратить слова.

Украина. Мы не можем не понимать, что продолжительное перемирие или «перерыв» в военных действиях:

а) расслабит ЕС (а внутри него будет играть Путин),

б) уничтожит санкционный режим,

в) создаст внутренние проблемы с финансовой помощью внутри страны ЕС,

г) создаст условия для внешнего давления на Украину для проведения выборов, что приведет к внутреннему политическому хаосу,

д) надолго закроет возможности победы и освобождения оккупированных территорий и т. п.

И, наконец, все это создаст для Путина возможности уничтожить нас после окончания этого «перерыва», а его продолжительностью будет управлять именно он…

Простите. Я все понимаю. Все. Я больше 11 лет потерял свой дом. Но кто-то должен это сказать.

Война до совместной с ЕС победы над путинским режимом — это единственная разумная перспектива.

Именно поэтому нужно говорить не о параметрах будущего мира (ибо рано), а о параметрах и составляющих будущей победы. Это возможно.

Мы уже закончили с неполноценностью. Вековая история постоянных поражений Украины завершилась. Мы уже стали нацией победителей. Следует довести до логического конца эту историческую войну.

PS. Я абсолютно уверен, что вся вчерашняя международная бригада психотерапевтов все это понимает лучше любого".

Напомним, основательница ОО «Центр поддержки аэроразведки» Мария Берлинская, комментируя требования путина по выводу ВСУ из Донбасса, также уверена, что украинцев ждет долгая война на истощение, но при должной консолидации общества у нас есть шанс выстоять.

