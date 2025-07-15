«Доверчивые „трампождуны“ дождались очередного обещания»: Андрей Клименко — о 50 днях форы для путина от Трампа

Президент США Дональд Трамп в последнее время сменил публичную риторику относительно россии и путина. Глава Белого дома заявил, что недоволен путиным, который убивает много людей. Трамп пообещал «сюрприз» кремлевскому диктатору, о котором много было огласки в СМИ. Но на самом деле все закончилось только словами и обещаниями, отметил руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко

«Я неоднократно писал в ФБ, что Трамп никогда не применит санкции против путина. Сегодня доверчивые «трампождуны» дождались очередного обещания и спрашивают: «А почему через 50 дней?»

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— отвечаю: 3-го июля по телефону путин (по версии американских СМИ) сказал Трампу, что за 60 дней летнего наступления планирует оккупировать 4 области, которые записал в Конституцию РФ или покончить с Украиной; 60 — 10 = 50.

Ну, а обещанное Трампом оружие для Украины — через механизм продажи европейским странам НАТО с последующей передачей Украине — за 50 дней не успеет дойти до получателя.

Выводы делайте сами. Это еще не катастрофа. Но еще один эпизод для реалистического понимания современных США", — написал Клименко.

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Напомним, 14 июля президент Трамп во время совместной пресс-конференции с генсекретарем НАТО Марком Рютте заявил, что США введут 100% импортные пошлины в отношении россии и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто мирное соглашение между РФ и Украиной.7 Дедлайн — 50 дней.

Глава Белого дома также пообещал 17 систем Patriot для Украины. Сказал, что они прибудут уже через несколько дней.

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