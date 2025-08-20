«Мы выросли в разные стороны»: почему внук Аллы Пугачевой развелся после 10 лет брака

Старший внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, которому недавно исполнилось 34 года, расстался со своей женой Аленой Красновой, с которой прожил в браке почти 10 лет.

О том, что история любви окончена, Пресняков сообщил в Instagram и опубликовал свадебное фото.

Пост был общим. Старший сын Орбакайте и его бывшая избранница пишут, что за период отношений они прошли вместе через многие события, однако в конце концов поняли, что у них совершенно разные взгляды на семью.

«Мы были вместе почти десять лет. Встретились очень рано, когда еще только учились понимать себя и этот мир. И все эти годы были наполнены разным — светом, радостью, ошибками, трудностями, но самое главное, они были наполнены опытом. Сегодня мы понимаем, что наши взгляды на жизнь и будущее очень разные. Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны», — говорится в посте.

По словам супругов, решение расторгнуть брак было для них достаточно сложным. Но они с уважением относятся к пути, который прошли бок о бок, и желают друг другу только счастья.

Звездные родственники Преснякова на сообщение Никиты пока не отреагировали.

Напомним, Никита Пресняков познакомился с Аленой Красновой, дочерью российского бизнесмена Романа Краснова, когда ей было всего 17 лет, и она готовилась идти в 11 класс. В 2017 году пара расписалась. Краснова младше Преснякова на шесть лет.

После начала большой войны Пресняков с женой переехали жить в США. В Калифорнии сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова — младшего строит карьеру клипмейкера, пишет музыку и выступает со своей группой.

