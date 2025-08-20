- 20.08 22:01 Как есть это популярное блюдо грузинской кухни: все гораздо проще, чем вы думаете
- 20.08 21:32 Особые моменты: Хейли Бибер умилила поклонников редкими фото
- 20.08 21:03 Как сделать домашнее лавандовое мыло: обязательно воспользуйтесь этим рецептом
- 20.08 20:35 Проявлял решительность и храбрость: в бою за Украину погиб каменщик с Полтавщины
- 20.08 20:07 Хорциани: вкусное грузинское блюдо, которое покорит украинских гурманов
- 20.08 19:41 В руках оккупантов становится все больше опасного оружия: о чем речь
- 20.08 19:26 Favbet Foundation стал партнером детского ФК «Олимп» из Ирпеня
- 20.08 19:26 «Тут есть момент, который кое-кто упускает»: Игаль Левин о переговорном условии путина
- 20.08 19:11 Близнецам — «Дьявол» и соблазны, Скорпионам — «Солнце» и успех: Таро-прогноз на 21 августа
- 20.08 19:10 Скандал в Верховной Раде: Регламентный комитет поддержал постановление об отстранении Марьяны Безуглой от заседаний ВР
- 20.08 19:02 Где и когда смотреть онлайн «Шахтер» — «Серветт»: расписание трансляций и прогноз на матч еврокубков
- 20.08 18:51 Салат из арбуза, огурцов и брынзы: освежающий рецепт Ольги Рябенко
«Мы выросли в разные стороны»: почему внук Аллы Пугачевой развелся после 10 лет брака
Старший внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, которому недавно исполнилось 34 года, расстался со своей женой Аленой Красновой, с которой прожил в браке почти 10 лет.
О том, что история любви окончена, Пресняков сообщил в Instagram и опубликовал свадебное фото.
Пост был общим. Старший сын Орбакайте и его бывшая избранница пишут, что за период отношений они прошли вместе через многие события, однако в конце концов поняли, что у них совершенно разные взгляды на семью.
«Мы были вместе почти десять лет. Встретились очень рано, когда еще только учились понимать себя и этот мир. И все эти годы были наполнены разным — светом, радостью, ошибками, трудностями, но самое главное, они были наполнены опытом. Сегодня мы понимаем, что наши взгляды на жизнь и будущее очень разные. Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны», — говорится в посте.
По словам супругов, решение расторгнуть брак было для них достаточно сложным. Но они с уважением относятся к пути, который прошли бок о бок, и желают друг другу только счастья.
Звездные родственники Преснякова на сообщение Никиты пока не отреагировали.
Напомним, Никита Пресняков познакомился с Аленой Красновой, дочерью российского бизнесмена Романа Краснова, когда ей было всего 17 лет, и она готовилась идти в 11 класс. В 2017 году пара расписалась. Краснова младше Преснякова на шесть лет.
После начала большой войны Пресняков с женой переехали жить в США. В Калифорнии сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова — младшего строит карьеру клипмейкера, пишет музыку и выступает со своей группой.642
Читайте нас в Facebook
Водолеям — неожиданные знакомства, Львам — безумный успех, а Скорпионам — новые возможности: гороскоп на 20 августа