Как в «Резерв+» оплатить штраф за непостановку на учет в ТЦК после смены места проживания: разъяснение Минобороны
В приложении Резерв+, где ранее появилась возможность уплатить штраф за несвоевременное уточнение данных военнообязанными, добавили возможность оплатить штрф онлайн за еще одно нарушение правил военного учета.
Так, в Минобороны сообщили, что речь идет о непостановке на военный учет по новому адресу после смены места жительства.
Для того чтобы получить доступ к этому сервису, необходимо в приложении Резерв+ перейти в раздел «Штрафы онлайн» и подать заявку о признании нарушения. В ТЦК и СП должны рассмотреть заявление в течение трех дней и отправить постановление. После этого у военнообязанного появляется возможность уплатить штраф в размере 8500 грн — 50% от полной суммы. На уплату штрафа отводится 20 дней.
Если не сделать этого в течение 20 дней, придется платить полную сумму — 17 000 грн.
Если и следующие 20 дней платежа не будет, размер штрафа удваивается — до 34 000 грн.
В случае игнорирования штрафа с момента решения о его вынесении (40 дней), дело поступит в исполнительную службу. Среди возможных последствий — блокирование банковских счетов, арест недвижимого или движимого имущества и внесение данных военнообязанного в Единый реестр должников.
«После уплаты штрафа красная ленточка в приложении с предупреждением о нарушении исчезнет. Уплата штрафа позволяет закрыть соответствующее нарушение, но не отменяет обязанности выполнять требования военного учета», — отметили в Минобороне и добавили, что до конца августа этого года в приложение планируют добавить все другие виды нарушений правил военного учета, штрафы за которые можно будет уплатить онлайн.
Напомним, что недавно в Резерв+ было добавлено еще одно нарушение правил — неприбытие по повестке, штраф за которое также можно уплатить онлайн.
