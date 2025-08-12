- 12.08 22:01 Жареный перец на зиму: рецепт без стерилизации, который сохраняет лето в банке
- 12.08 21:58 «Динамо» бездарно проиграло на Кипре и вылетело в Лигу Европы: видеообзор матча
- 12.08 21:32 Они постоянно травят Бруклина и Николу: Бекхэмы снова в центре скандала
- 12.08 21:03 Плесень в стиральной машине: есть легкие способы от нее избавиться
- 12.08 20:35 «Ночью вывел через лесополосу восьмерых украинских защитников»: в бою за Водяное погиб воин из Донецкой области
- 12.08 20:19 Второй раз за неделю: беспилотники СБУ повторно атаковали терминал хранения «Шахедов» в Татарстане
- 12.08 20:15 Снова на Евровидении?: alyona alyona готовится к международному музыкальному конкурсу
- 12.08 20:07 Настоящий взрыв вкуса: легкий рецепт закуски из баклажанов с базиликом и чесноком
- 12.08 19:46 «28 тысяч саженцев лаванды сажали вручную около недели»: супруги со Львовщины зарегистрировали необычный рекорд
- 12.08 19:39 Польша начала депортацию 57 украинцев: что об этом известно
- 12.08 19:27 Тебе уже ничего не поможет: Виктор Павлик поразил Сеть
- 12.08 19:22 Может помочь Турция: эксперт назвал средство, которое можно эффективно применять против «Shahed-136», и сколько это стоит
Украинцы получили уникальный способ избежать проблем с повестками через смартфоны
В приложении Резерв+, где недавно заработал сервис по уплате штрафа за несвоевременное уточнение данных военнообязанными, добавилась возможность уплатить штраф за другое нарушение — неприбытие по повестке.
В Министерстве обороны напомнили, что повестка считается врученной, если работники ТЦК направили ее по почте или вручили человеку лично. Соответствующая отметка появляется в реестре Оберег.
В таком случае получатель должен явиться в ТЦК и СП. Если военнообязанный не знал, что ему пришла повестка, он должен доказать это. Например, доказательством может быть справка с почты об отсутствии повестки или уведомление о невозможности ее доставки. В таком случае «красную ленту» в Резерв+, свидетельствующую о нарушении правил, снимут. Если доказательств нет, эта отметка будет оставаться, пока человек не оплатит штраф.
Также в Минобороны объяснили, что делать, если человек получил повестку, но не может прийти в ТЦК и СП вовремя по уважительным причинам: «Закон определяет уважительными причинами стихийное бедствие, болезнь, смерть родственника или боевые действия. У вас есть три дня от даты, когда вы должны появиться за повесткой, чтобы сообщить ТЦК о неприбытии. И семь дней в общем, чтобы прибыть. Вопрос снятия „красной ленты“ в таких случаях будет рассматриваться в индивидуальном порядке».
Алгоритм уплаты штрафа за неприбытие по повестке работает так же, как за несвоевременное уточнение данных:
1. Загрузите Резерв+.
2. Перейдите к разделу «Штрафы онлайн» и подайте заявление о признании нарушения.
3. В течение трех дней ТЦК должна рассмотреть заявление и отправить постановление. После этого появляется возможность уплатить штраф в размере 8500 грн — 50% от полной суммы. На оплату есть 20 дней. Если не оплатить в течение этого срока, придется платить полную сумму — 17 000 грн, а в случае неуплаты в течение следующих 20 дней штраф удваивается — до 34 000 грн.
После того, как штраф уплачен, рекомендуют обновить приложение Резерв+, чтобы увидеть свой актуальный статус. Процесс может занять около четырех дней.
Если человек будет игнорировать уплату штрафа в течение 40 дней, но подаст заявление о признании правонарушения, дело все равно поступит в исполнительную службу, что может привести к блокированию банковских счетов, аресту имущества или транспорта и внесению данных в Единый реестр должников.
Ранее в Резерв+ добавили возможность оформления отсрочки для супругов, один из которых имеет инвалидность I или II группы, а другой ухаживает за своей второй половинкой.
Фото Pixabay129
Читайте нас в Facebook
Прекрасная замена мороженому: красавица с волшебным голосом Алина посоветовала рецепт идеального десерта для лета всего из двух ингредиентов