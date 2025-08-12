Украинцы получили уникальный способ избежать проблем с повестками через смартфоны

В приложении Резерв+, где недавно заработал сервис по уплате штрафа за несвоевременное уточнение данных военнообязанными, добавилась возможность уплатить штраф за другое нарушение — неприбытие по повестке.

ВІДЕО ДНЯ

В Министерстве обороны напомнили, что повестка считается врученной, если работники ТЦК направили ее по почте или вручили человеку лично. Соответствующая отметка появляется в реестре Оберег.

В таком случае получатель должен явиться в ТЦК и СП. Если военнообязанный не знал, что ему пришла повестка, он должен доказать это. Например, доказательством может быть справка с почты об отсутствии повестки или уведомление о невозможности ее доставки. В таком случае «красную ленту» в Резерв+, свидетельствующую о нарушении правил, снимут. Если доказательств нет, эта отметка будет оставаться, пока человек не оплатит штраф.

Также в Минобороны объяснили, что делать, если человек получил повестку, но не может прийти в ТЦК и СП вовремя по уважительным причинам: «Закон определяет уважительными причинами стихийное бедствие, болезнь, смерть родственника или боевые действия. У вас есть три дня от даты, когда вы должны появиться за повесткой, чтобы сообщить ТЦК о неприбытии. И семь дней в общем, чтобы прибыть. Вопрос снятия „красной ленты“ в таких случаях будет рассматриваться в индивидуальном порядке».

РЕКЛАМА

Алгоритм уплаты штрафа за неприбытие по повестке работает так же, как за несвоевременное уточнение данных:

1. Загрузите Резерв+.

2. Перейдите к разделу «Штрафы онлайн» и подайте заявление о признании нарушения.

РЕКЛАМА

3. В течение трех дней ТЦК должна рассмотреть заявление и отправить постановление. После этого появляется возможность уплатить штраф в размере 8500 грн — 50% от полной суммы. На оплату есть 20 дней. Если не оплатить в течение этого срока, придется платить полную сумму — 17 000 грн, а в случае неуплаты в течение следующих 20 дней штраф удваивается — до 34 000 грн.

После того, как штраф уплачен, рекомендуют обновить приложение Резерв+, чтобы увидеть свой актуальный статус. Процесс может занять около четырех дней.

Если человек будет игнорировать уплату штрафа в течение 40 дней, но подаст заявление о признании правонарушения, дело все равно поступит в исполнительную службу, что может привести к блокированию банковских счетов, аресту имущества или транспорта и внесению данных в Единый реестр должников.

Ранее в Резерв+ добавили возможность оформления отсрочки для супругов, один из которых имеет инвалидность I или II группы, а другой ухаживает за своей второй половинкой.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

129

Читайте нас в Facebook