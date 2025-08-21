- 21.08 23:45 «Динамо» с красной карточкой Вивчаренко капитулировало перед «Маккаби»: видеообзор отборочного матча Лиги Европы
«Судный день» стал ближе? На передовой заметили технику, созданную для ядерного Апокалипсиса, уже во второй раз
Из-за огромных потерь оккупанты все чаще бросают на фронт не просто редкую, а уникальную технику, количество которой исчисляется буквально единицами. На этот раз речь идет о высокозащищенном транспортном средстве «Ладога», которых было произведено всего 4 единицы.
Об этом сообщает военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. По его словам, это уже второе появление данной техники — такую же машину, предназначенную для перевозки командования в условиях ядерной войны, СОУ уничтожили в марте 2024 года.
Боевая машина «судного дня» на базе танка Т-80 «Ладога», она же высокозащищенное транспортное средство (ВТС), разработана Ленинградским Кировским заводом, для чего в 1982 году даже было создано специальное конструкторское подразделение — КБ-А.
Данная машина имеет герметизированное обитаемое отделение и противорадиационную защиту, моторно-трансмиссионную и фильтровентиляционные установки, комплекс информационных, специализированных средств связи и блок регенерации отработанного в обитаемом отделении воздуха.
Экипаж машины — 2 человека, а обитаемое отделение может разместить 4 человека. На машине был установлен двигатель ГТД-1000ТФ либо ГТД-1250, соответственно на 1100 либо 1250 лошадок.
«Ладога» предназначалась специально для размещения высшего военного командования в условиях ядерной войны, за что получила неофициальное прозвище «танк атомного Апокалипсиса», в условиях которого и должна была применяться. На деле ж пригодилась скорее во время ликвидации катастрофы на ЧАЭС, показав себя прекрасно, однако после распада СССР она никому оказалась не интересной и ушла «на покой».
Всего было произведено 4 ВТС «Ладога», а единственная работоспособная была представлена в экспозиции выставочного центра «Патриот» г. Каменск-Шахтинский (Ростовская обл.).
«Похоже, после того как был уничтожен единственный работоспособный экземпляр, РОВ все ж, полтора года спустя, восстановили еще один и теперь он ожидает своего fpv-дрона, ну или ТМ-62. Но, все это лишний раз указывает на то, насколько острый дефицит ББ у РОВ на четвертый год полномасштабной войны против Украины, что они идут на то, что отправляют на фронт восстановленные с хранения настолько уникальные бронемашины!» — резюмировал Александр Коваленко.
Не исключено, что «Ладогу» ждет тот же конец что и танки-«бункеры» на гусеницах, уничтожаемые ВСУ часто уж на следующий день после своего появления.355
