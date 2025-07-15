Недолго проездил: ВСУ уничтожили второй БТР врага с редким оружием, которых может стать больше

В середине июня на передовой был замечен необычный российский бронетранспортер БТР-80, в котором в качестве вооружения присутствовал боевой модуль, созданный для новейшего БТР «Бумеранг». Появление данной техники может говорить о двух вещах.

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Так, по мнению военного обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко, появление данной модификации БТР-80 тревожный симптом для оккупантов. Это объясняется составом вооружения боевого модуля 32Г01 «Бумеранг-Буревестник».

Дело в том, что БМ 32Г01 «Бумеранг-Буревестник» это боевой модуль некрупного калибра, применяющий в качестве основного орудия пулемет 12,7-мм «Утес», либо 14,5-мм КПВТ. По словам эксперта, переход на БМ 32Г01 «Бумеранг-Буревестник» был обусловлен тем, что у россии возникли проблемы с производством в достаточном количестве 30-мм пушек 2А72.

«Арзамасский машиностроительный завод клепает БТР в месяц больше, чем Тульский машиностроительный завод может себе позволить произвести 2А72, как бы это парадоксально не звучало. Поэтому, да, пока „очень редкий“, но вовсе не некое откровение в оружейном деле, а переход на малокалиберное орудие, ввиду деградации производства орудий большего калибра», — подчеркивает эксперт.

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По словам Александра Коваленко, боевые бронированные машины с подобным модулем стали появляться в зоне БД только в этом году и с начала 2025 года верифицировано уничтожение всего двух таких боевых машин, в том числе с учетом этого экземпляра. Предыдущий был сожжен в середине июня.

Рационализация или деградация?

А теперь, самое интересное. Переход на БМ 32Г01 «Бумеранг-Буревестник» был обусловлен тем, что у россии возникли проблемы с производством в достаточном количестве 30-мм пушек 2А72. Арзамасский машиностроительный завод клепает БТР в месяц больше, чем Тульский машиностроительный завод может себе позволить произвести 2А72, как бы это парадоксально не звучало.

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По мнению российских пропагандистских ресурсов, появление техники с подобным боевым модулем может означать начало испытаний в данной конфигурации, так что в будущем похожей техники на передовой может стать больше.

Заметим, что штурмовой «танк-бункер», который оккупанты используют для наступательных действий, был уничтожен ВСУ на следующий день после того как впервые «засветился» на передовой.

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