Сожгли на следующий день: оккупанты потеряли впечатляющую технику, на которую делали ставку при штурмах

Активное использование fpv-дронов на передовой радикально изменило тактику наступательных и оборонительных действий. Так, чтобы сделать штурмовые действия более безопасными, противник обшивает свою технику дополнительными слоями брони, что меняет ее до неузнаваемости, но и это не помогает.

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На днях бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода сообщили об уничтожении одного такого танка, зашитого настолько, что это был фактически «бункер» на колесах. Бойцы отмечают, что противник использовал их для штурма позиций бригады на Торецком направлении.

Как говорится в сообщении бригады, несмотря на впечатляющую броню, танки с укрывшейся за броней пехотой задержали и повредили артиллерией, а затем добили fpv-дронами. По некоторым данным, на уничтожение 1 танка и сильное повреждение второго израсходовали около 60 дронов, так как было тяжело найти уязвимое место.

Любопытно, что впервые эти монструозные танки были замечены на передовой на день раньше их уничтожения. Уже тогда отмечали, что кустарная машина-транспортер имела функциональную надстройку для перевозки пехоты, выполняя функции тяжелых БМП и БТР.

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Крыша «танка-бункера» была защищена расплетенными прядями из стальных канатов, аналогичное решение для бортов из проволок большего сечения. На крыше можно было заметить несколько fpv-дронов с не сработавшей полезной нагрузкой. В бортах надстройки двери, откидывающиеся вниз. Проходы защищены резинотканевыми ламелями.

Как отмечает военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, даже обычные БМП-2 оккупанты стараются обвесить дополнительной броней, но помогает это плохо.

Примечательно, что впервые танки, обшитые броней для лучшей защиты техники и десанта, были замечены в июне 2024 года, и тогда же впервые они стали трофеем — отличились тогда бойцы 22-й механизированной бригады Сил обороны Украины.

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Между тем на вооружении ВСУ поступили шведские БТР, способные без ущерба для экипажа и десанта выдержать несколько попаданий fpv-дронов.

Стоп-кадр видео 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода

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