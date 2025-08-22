- 22.08 22:01 Очень вкусный квашеный салат: готовится так просто, что вы удивитесь
- 22.08 21:32 Очень переоценена: Мэрайя Кэри раскритиковала премию «Грэмми»
- 22.08 21:03 Гниение фруктов на деревьях в августе: как это предотвратить
- 22.08 20:39 С 2014 года защищал страну: в бою на Сумщине погиб защитник из Хмельницкой области
- 22.08 20:16 Булка с яблоками: отличная выпечка для летних чаепитий
- 22.08 20:04 Настоящая «женщина-тропикана»: раскрыты секреты великолепного внешнего вида 48-летней Шакиры
- 22.08 19:41 Гарантия безопасности: США могут закрыть небо над Украиной
- 22.08 19:40 Кубок Украины по футболу, 1/32 финала: результаты и видео матчей 22 — 25 августа
- 22.08 19:22 Весам — «Колесо Фортуны» и перемены, Близнецам — «Башня» и крах иллюзий: Таро-прогноз на 23 августа
- 22.08 19:22 Не такие, как многие: у Джеффа Безоса и Марка Цукерберга заметили черту, отличающую их от многих людей
- 22.08 19:01 Предвестник скорой смерти мотора: какой запах должен насторожить водителя
- 22.08 18:45 «Мы продолжаем делать подарки врагу»: Максим Жорин о шумихе вокруг ракеты «Фламинго»
Очень переоценена: Мэрайя Кэри раскритиковала премию «Грэмми»
На прошлой неделе исполнительница хита «Always Be My Baby» Мэрайя Кэри, которая свидетельствовала в суде о своем ужасном детстве, появилась в шоу Over/Under на YouTube-канале Pitchfork, где обсуждались символы поп-культуры, включая Labubu, Crocs и Рождество. Во время видео Мэрайя поделилась своими взглядами на церемонию награждения, выиграв всего пять премий «Грэмми» за эти годы, а ее последняя номинация состоялась 16 лет назад.
На вопрос о самой значимой церемонии награждения в музыке, певица четко ответила: «Я думаю, что „Грэмми“ переоценена», пишет The News.
Мэрайя объяснила, что имела в виду как саму церемонию награждения, так и награду.
Интересно, что американская певица и автор песен добавила: «Но мы любим всех».
В другом эпизоде шоу Мэрайя отметила, что чарты Billboard «недооценены».
«Ну, они для меня очень важны. Поэтому я скажу, что они недооценены», — сказала звезда.
Кроме того, певица отметила, что социальные сети «немного переоценены». Однако она добавила: «Нам всем это все еще нравится, ведь это что-то очень грандиозное». Мэрайя отметила, что куклы Labubu любят все, и рассказала, что начала носить Crocs, и даже назвала Рождество «таким недооцененным».
Ранее сообщалось, что Мэрайя Кэри рисковала потерять 20 млн долларов из-за обвинений в плагиате.75
