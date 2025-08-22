Очень переоценена: Мэрайя Кэри раскритиковала премию «Грэмми»

На прошлой неделе исполнительница хита «Always Be My Baby» Мэрайя Кэри, которая свидетельствовала в суде о своем ужасном детстве, появилась в шоу Over/Under на YouTube-канале Pitchfork, где обсуждались символы поп-культуры, включая Labubu, Crocs и Рождество. Во время видео Мэрайя поделилась своими взглядами на церемонию награждения, выиграв всего пять премий «Грэмми» за эти годы, а ее последняя номинация состоялась 16 лет назад.

На вопрос о самой значимой церемонии награждения в музыке, певица четко ответила: «Я думаю, что „Грэмми“ переоценена», пишет The News.

Мэрайя объяснила, что имела в виду как саму церемонию награждения, так и награду.

Интересно, что американская певица и автор песен добавила: «Но мы любим всех».

В другом эпизоде шоу Мэрайя отметила, что чарты Billboard «недооценены».

«Ну, они для меня очень важны. Поэтому я скажу, что они недооценены», — сказала звезда.

Кроме того, певица отметила, что социальные сети «немного переоценены». Однако она добавила: «Нам всем это все еще нравится, ведь это что-то очень грандиозное». Мэрайя отметила, что куклы Labubu любят все, и рассказала, что начала носить Crocs, и даже назвала Рождество «таким недооцененным».

Ранее сообщалось, что Мэрайя Кэри рисковала потерять 20 млн долларов из-за обвинений в плагиате.

