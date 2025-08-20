Крупнейший экспортер Украины Kernel подвел предварительные итоги 2025 финансового года

Агропромышленная компания Kernel, которая стала крупнейшим экспортером Украины в 2024 году в рейтинге Forbes Ukraine, обнародовала предварительные итоги 2025 финансового года. Согласно отчету, общий экспорт зерновых составил 5,4 млн тонн, что соответствует показателю предыдущего года.

В сезоне 2024/25 перевалка агропродукции на терминалах компании выросла на 36% - до 9,1 млн тонн. Этому способствовал запуск собственного терминала для перевалки растительных масел в январе 2024 года и активное предоставление услуг перевалки партнерам.

Общий объем переработки масличных культур достиг 3,5 млн тонн, что на 8% больше, чем в предыдущем финансовом году. Такого результата удалось достичь, в частности, благодаря переработке на заводах компании разных типов масличных культур.

Напомним, что по итогам 2024 года Kernel возглавил рейтинг Forbes Exporters как крупнейший экспортер Украины. Издание отметило топ-50 экспортеров, которые внесли весомый вклад в популяризацию бренда Made in Ukraine по всему миру и поддержку отечественной экономики. Объем экспорта Kernel превысил $ 3,7 млрд, что стало наибольшим показателем среди украинских компаний, с небольшим отрывом потеснив с первых строчек металлургов.

