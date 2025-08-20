- 19:02 Где и когда смотреть онлайн «Шахтер» — «Серветт»: расписание трансляций и прогноз на матч еврокубков
Враг ударил с РСЗО по рынку в Константиновке Донецкой области: есть жертвы (фото)
Россияне вновь накрыли из РСЗО Константиновку Донецкой области — погибли три человека, еще четверо получили ранения.
По информации руководителя Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, враг применил установку «Смерч», запустив по Константиновке восемь ракет и сознательно целяя по городскому рынку.
«Повреждены 15 торговых павильонов, 8 частных домов, 6 многоэтажек, магазин, 2 автомобиля и линия электропередач», — отметил он.
А накануне враг сбросил на город 10 авиабомб, бил из артиллерии и применял FPV-дроны. Несмотря на это, в городе по-прежнему остаются около 6800 человек.
Вадим Филашкие в очередной раз призвал горожан эвакуироваться: «Оставаться на Донетчине опасно! Россияне умышленно бьют так, чтобы убить и покалечить как можно больше гражданских. Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь своевременно!»
Напомним, что в ночь на 20 августа россияне атаковали дронами-камикадзе Одесщину — в Измаиле вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры. А в Сумской области враг ударил по жилому сектору Ахтырки — известно, что пострадали 12 человек.
Фото со страницы Вадима Филашкина32
