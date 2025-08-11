- 11:55 Наступает ваше звездное время: карты Таро назвали счастливчиков новой недели
- 11:24 Встреча Трампа и путина: Белый дом не исключает присутствия Зеленского на саммите на Аляске
- 11:20 Вражеский террор в Донецкой области: россияне убили двух жителей, еще 11 ранили
- 10:54 Бабушка Уильяма и Гарри тоже боялась привидений: Елизавета II обращалась к экзорцисту, чтобы изгнать привидение из Сандрингема
- 10:26 В каждую банку добавьте «медовуху»: рецепт необычных квашеных огурцов
- 09:56 Часть пенсионеров может внепланово получить повышенные выплаты: что нужно знать
- 09:54 Где и когда смотреть онлайн «ПСЖ» — «Тоттенхэм»: букмекеры определили фаворита матча за Суперкубок УЕФА
- 09:26 Дроны атаковали Арзамаский приборостроительный завод в россии: что известно
- 08:54 Террористы ночью нанесли несколько сотен ударов по мирным населенным пунктам Днепропетровской и Запорожской областей.
- 08:17 День ссор, скандалов и провокаций: гороскоп на 11 августа для всех знаков зодиака
- 10.08 21:59 «Четырехдневка» и массовые увольнения: что происходит на заводах в россии
- 10.08 21:32 Поддерживают пищеварение, иммунитет и полезны для кишечника: почему надо пить соки из-под маринованных овощей
Вражеский террор в Донецкой области: россияне убили двух жителей, еще 11 ранили
Российские оккупационные войска не прекращают обстрелы населенных пунктов Донецкой области. По данным областного главка полиции, 10 августа россияне нанесли 2 944 удара по линии фронта и жилому сектору.
Из-за обстрелов два человека погибли, еще 11 — получили ранения.
Под огнем находились Белозерское, Дружковка, Константиновка, Мирноград, поселки Малотарановка, Черниговка, села Белокузьминовка, Ганновка, Иванополье, Староварваровка.
Разрушениям подверглись 50 гражданских объектов, из них 34 жилых дома.
В частности, Дружковку россияне обстреляли из РСЗО «Смерч» — убили гражданского человека, еще двоих ранили. Повреждены 9 частных домов, 2 автомобиля.
Один человек погиб в Черниговке Добропольской общины, которую враг атаковал FPV-дроном.
На Белозерское оккупанты направили 8 БпЛА «Герань-2» — ранены трое гражданских лиц, повреждены 9 многоквартирных и 2 частных дома, три гаража и три единицы автотранспорта.
В Мирнограде в результате минометного обстрела травмированы два человека.
Двое раненых в Константиновке, которую россия накрыла РСЗО «Смерч», артиллерией, дронами. Разрушены 7 многоквартирных и 1 частный дома, 2 торговых павильона.
В Иванополье вражеский FPV-дрон травмировал двух гражданских лиц, поврежден частный дом.
Российские ударные БПЛА повредили частные дома: в Белокузьминовке — 4, в Малотарановке — 2.
Кроме того, сегодня около полуночи войска россии ударили по Святогорску четырьмя БпЛА «Герань-2» — повреждено 12 жилых домов.
Как сообщали «ФАКТЫ», вчера днем россияне сбросили КАБы на автовокзал в Запорожье, ранены 20 человек. Также оккупанты разрушили железнодорожный вокзал в Синельниково на Днепропетровщине.32
