Вражеский террор в Донецкой области: россияне убили двух жителей, еще 11 ранили

Российские оккупационные войска не прекращают обстрелы населенных пунктов Донецкой области. По данным областного главка полиции, 10 августа россияне нанесли 2 944 удара по линии фронта и жилому сектору.

ВІДЕО ДНЯ

Из-за обстрелов два человека погибли, еще 11 — получили ранения.

Под огнем находились Белозерское, Дружковка, Константиновка, Мирноград, поселки Малотарановка, Черниговка, села Белокузьминовка, Ганновка, Иванополье, Староварваровка.

Разрушениям подверглись 50 гражданских объектов, из них 34 жилых дома.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

В частности, Дружковку россияне обстреляли из РСЗО «Смерч» — убили гражданского человека, еще двоих ранили. Повреждены 9 частных домов, 2 автомобиля.

Один человек погиб в Черниговке Добропольской общины, которую враг атаковал FPV-дроном.

На Белозерское оккупанты направили 8 БпЛА «Герань-2» — ранены трое гражданских лиц, повреждены 9 многоквартирных и 2 частных дома, три гаража и три единицы автотранспорта.

РЕКЛАМА

В Мирнограде в результате минометного обстрела травмированы два человека.

Двое раненых в Константиновке, которую россия накрыла РСЗО «Смерч», артиллерией, дронами. Разрушены 7 многоквартирных и 1 частный дома, 2 торговых павильона.

В Иванополье вражеский FPV-дрон травмировал двух гражданских лиц, поврежден частный дом.

Российские ударные БПЛА повредили частные дома: в Белокузьминовке — 4, в Малотарановке — 2.

Кроме того, сегодня около полуночи войска россии ударили по Святогорску четырьмя БпЛА «Герань-2» — повреждено 12 жилых домов.

Как сообщали «ФАКТЫ», вчера днем россияне сбросили КАБы на автовокзал в Запорожье, ранены 20 человек. Также оккупанты разрушили железнодорожный вокзал в Синельниково на Днепропетровщине.

32

Читайте нас в Facebook