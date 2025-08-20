Дроны врага ночью атаковали Ахтырку и Измаил: в городах сильные пожары, есть раненые (фото)

В ночь на 20 августа россияне снова били по гражданским и энергетике. Войска рф запустили по Украине две ракеты и 93 дрона. Противовоздушная оборона сбила/ подавила одну ракету и 62 БПЛА, сообщили в Воздушных силах.

ВІДЕО ДНЯ

Зафиксировано попадание ракеты и ударных дронов на 20 локациях.

Враг атаковал энергетические объекты в Измаиле Одесской области. Повреждена припортовая инфраструктура, возникли пожары, их уже ликвидировали спасатели. Пострадал человек, сообщили в Измаильской РГА.



По информации ГСЧС, россия снова массированно ударила по области ударными БПЛА. В результате попаданий вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры.

РЕКЛАМА

Неспокойной была ночь в Сумской области. Российская армия беспилотниками атаковала частный сектор в Ахтырке, сообщил председатель ОВА Олег Григоров.

РЕКЛАМА

По его данным, на местах попадания возникли пожары. Есть раненые.

«В ночь на 20 августа россияне нанесли массированный удар по Ахтырской общине. Вражеские ударные беспилотники атаковали частный сектор. В местах попаданий возникли пожары. Предварительно — погибших нет. Есть пострадавшие люди обращаются за медицинской помощью» , — написал глава ОВА.

В результате российских обстрелов ранены 12 человек, среди них дети, уточнили в областной полиции.

«Ночью враг нанес массированный удар беспилотникам по городу Ахтырка. Этот циничный обстрел снова был направлен против мирного населения. В результате атаки ранения получили 12 человек, среди них двое детей. Поврежден многоквартирный дом, 13 частных домовладений, хозяйственное сооружение, гараж» , — говорится в сообщении полиции.

РЕКЛАМА

Вечером враг атаковал Павлоград на Днепропетровщине беспилотниками. Возник пожар. Имеются повреждения на территории транспортного предприятия. Прошло без жертв и раненых, сообщил руководитель области Сергей Лысак.

На Никопольщине в результате ударов FPV-дронами и артиллерией погиб человек, еще один пострадал.

По информации руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова, за сутки оккупанты нанесли 583 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 27 сообщений о разрушении квартир, домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Из-за российской агрессии в Херсонской области 1 человек погиб, еще 3 — получили ранения, из них — 1 ребенок. Утром российские военные атаковали с дрона гражданский автомобиль в Херсоне. Из-за вражеского удара 64-летний мужчина получил взрывную травму и обломочное ранение ноги.

Как сообщали «ФАКТЫ», накануне встречи Зеленского и Трампа россияне показательно нанесли удары по Украине. В Харькове в результате обстрела погибли люди, среди которых полуторагодовалая девочка.

146

Читайте нас в Facebook