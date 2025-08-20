41.07 / 41.58 47.96 / 48.55
Скандал в Верховной Раде: Регламентный комитет поддержал постановление об отстранении Марьяны Безуглой от заседаний ВР

19:10 20 августа 2025
Марианну Безуглу предлагают не пускать на заседание в Раду. Фото из соцсетей

Регламентный комитет Верховной Рады 20 августа с третьей попытки поддержал постановление об отстранении народной депутатки Марьяны Безуглой, ранее неоднократно критиковавшей главкомов ВСУ, от заседаний парламента.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, ставший автором соответствующего проекта постановления.

По словам Железняка, комитет принял решение минимально необходимым количеством голосов — пятью. Причиной стали, как отметил нардеп, систематические нарушения регламента и антисоциальное поведение Марьяны Безуглой. Сама Безуглая на заседание не явилась. Завтра этот вопрос должен быть рассмотрен Верховной Радой.

Ранее в июле парламентарии требовали отстранения Марианны Безуглой от сессионных заседаний после того, как она закрывала коллегам микрофоны во время выступлений.

Перед голосованием регламентного комитета нардепка в сессионном зале пыталась извиниться за свои неуместные сообщения в Фейсбуке, в частности, после гибели народного депутата Ярослава Рущишина. Но, как написала в соцсети политик София Федина, «с трибуны наговорила еще больше гадости». А нардеп Ирина Геращенко так описала выступление Марьяны Безуглой: «Извинилась за то, что „возможно, кого-то оскорбила“, а потом заявила, что если нельзя вспомнить, что сделал человек после смерти, то он зря жил».

Несмотря на это, Марьяна Безуглая опубликовала в Фейсбуке текст своей речи с извинениями. Ранее она сообщала, что у нее синдром Аспергера.

Напомним, что недавно Марьяна Безуглая обвинила лидера группы «Антитела» Тараса Тополю в том, что его служба была «фейковой», а обстрел квартиры назвала проявлением «кармы». Певец в свою очередь объявил «сбор средств на врача» для нардепа.

Фото из соцсети

166

