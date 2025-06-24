«На психиатра Марьяне»: Тарас Тополя объявил сбор на врача для одиозного нардепа

Украинский певец и лидер группы «Антитела» Тарас Тополя, квартира которого была разрушена в результате российских обстрелов, отказался от предложения украинцев собрать ему деньги на ремонт жилья.

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«Друзья, да я скорее в аду сгорю от стыда, чем объявлю сбор себе на ремонт. Слава Богу есть голос, родные, друзья, так что справимся» , — написал в социальной сети Тополь.

Но после того, как нардеп Марьяна Безугла в жесткой форме обвинила Тополь в том, что его служба была «фейковой», а обстрел квартиры назвала проявлением «кармы», певец все же объявил сбор.

Но он предложил провести сбор на психиатра нардепу Марьяне Безуглой.

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«Вот что важно, действительно дело государственного значения, так это помочь народной избраннице с лечением. Мы же люди, а не безумные узкие какие-то. Так что я открываю банку «На психиатра Марьяне», — написал Тополь.

Он уточнил, что цель — собрать 1 миллион гривен.

«Присоединяйтесь, не будьте равнодушны, проявите чуткость и милосердие к человеку, пишущему законы в такие бурные времена, к человеку, за которого в свое время проголосовала целая Оболонь! Кажется нужен полноценный курс, а то и несколько!» — призвал Тополь.

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Музыкант подчеркнул, что в случае если Безуглая откажется получать собранные деньги, то средства пойдут в поддержку детей погибших воинов 130 батальона ТРО, в котором служил Тополь.

Впрочем, нардеп согласилась принять деньги, добавив, что передаст их на закупку дронов-перехватчиков.

Отметим, на десять утра вторника, 24 июня, в «банке» было 207 тысяч грн от нужного миллиона.

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Как сообщали «ФАКТЫ», минувшая ночь тоже была в Украине с обстрелами и взрывами. Атаку объявляли в столице и ряде регионов. В Сумской области от удара российских дронов погибли три человека, в том числе 8-летний мальчик.

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