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Происшествия

В дорожной аварии погиб народный депутат Ярослав Рущишин

8:41 25 июля 2025
Нардеп Рущишин погиб в ДТП. Фото из соцсетей

Накануне, когда в столице попрощались с командиром Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины «Лють» Максимом Казбановым, погибшим в ДТП, стало известно о еще одном смертельном происшествии на дороге, которое унесло жизнь народного депутата Украины из фракции «Голос» Ярослава Рущишина.

«Непоправимая потеря — в ДТП трагически погиб Ярослав Рущишин — почетный сенатор Украинского католического университета, один из основателей Бизнес-школы УКУ, большой приятель и меценат нашего университета, Человек чести, достоинства. Это невосполнимая потеря для общества и всей Украины. Выражаем искренние соболезнования супруге Ярине, сыну Игнату, семье и всем близким, которых у Ярослава было так много», — сообщили в UCuniversity.

Ярослав Рущишин — общественный деятель, меценат, предприниматель. Соучредитель художественного объединения «Дзига», основатель сети швейных фабрик АО «Троттола». В свое время был одним из организаторов революции на граните и студенческой голодовки на Майдане Независимости, учасник Оранжевой революции и Революции достоинства.

Издание galinfo.com.ua, ссылаясь на свои источники, пишет, что дорожно-транспортное происшествие произошло накануне около десяти часов вечера на автодороге вблизи села Бабухов Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области. Политик, находясь за рулем мотоцикла Harley-Davidson, не справился с управлением и столкнулся с ехавшим в попутном направлении трактором.

Фото из открытых источников

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От полученных травм Ярослав Рущишин умер во время транспортировки в медицинское учреждение.

Напомним, что на днях в Киеве произошло смертельное ДТП — работник прокуратуры, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, сбил на тротуаре женщину, которая впоследствии скончалась в больнице.

Фото со страницы Ярослава Рущишина в соцсетях

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