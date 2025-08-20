- 20.08 22:01 Как есть это популярное блюдо грузинской кухни: все гораздо проще, чем вы думаете
Favbet Foundation стал партнером детского ФК «Олимп» из Ирпеня
Благотворительный фонд Favbet Foundation продолжает поддерживать развитие детского и любительского спорта в Украине. Новым партнером стал футбольный клуб «Олимп» из Ирпеня — стороны подписали меморандум о сотрудничестве в начале июля.
В рамках партнерства клуб уже получил комплект новой экипировки для юных игроков. В дальнейшем фонд будет способствовать развитию спортивной инфраструктуры и поддерживать участие воспитанников клуба в соревнованиях различного уровня.
«Мы всегда рады поддерживать те команды, которые работают с детьми на местах и формируют культуру спорта снизу. Для нас важно, чтобы дети в каждом городе и поселке имели доступ к качественным тренировкам, чувствовали поддержку и имели мотивацию оставаться в спорте», — отмечают в Favbet Foundation.
Футбольный клуб «Олимп» уже более 7 лет работает в Ирпене и воспитывает детей всех возрастных категорий. Команды клуба принимают участие в соревнованиях как городского, так и всеукраинского и международного уровня. Сейчас в клубе тренируется более 200 воспитанников, а руководство активно работает над расширением тренировочной базы и привлечением новых игроков.
Поддержка «Олимпа» — часть системной и долгосрочной программы Favbet Foundation, направленной на развитие массового футбола. Сегодня фонд поддерживает секции для детей военнослужащих и ВПЛ на базе Центра физического здоровья «Спорт для всех». В июне в Киеве также состоялся всеукраинский турнир Favbet Foundation Cup, который объединил 8 команд из разных регионов страны.
Напомним, что недавно воспитанники детской секции бокса, которой содействует Favbet Foundation, стали победителями открытого турнира по боксу.
