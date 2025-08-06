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Воспитанники детской секции бокса SpartaBox и Favbet Foundation стали победителями открытого турнира по боксу
На днях в городе Тлумач Ивано-Франковской области состоялся открытый турнир по боксу, посвященный памяти погибших героев Тлумаччины, отдавших свою жизнь за Украину.
Несколько призовых мест в ходе соревнований удалось завоевать и ученикам бесплатной секции бокса, которая уже более двух лет функционирует в клубе SpartaBox при содействии Favbet Foundation. Накануне воспитанники клуба провели двухнедельный тренировочный лагерь, чтобы подойти к турниру в наилучшей форме.
Всего в турнире приняли участие 187 юных боксеров из Ивано-Франковской, Львовской, Днепропетровской, Донецкой, Волынской, Закарпатской, Одесской, Херсонской, Житомирской областей, города Киева и Тлумачской общины. Участники соревновались в разных весовых категориях, демонстрируя отличные результаты и боевой дух.
Ученики SpartaBox показали великолепные результаты. Богдан Лозный и Дамир Литвиненко завоевали первое место, а Максим Свистуненко — второе место в своих весовых категориях. Хотя другие спортсмены, Тимур Литвиненко, Артур Шульгин и Александр Дячук, не смогли победить более опытных боксеров на предварительных этапах, они продолжили борьбу в неофициальных матчах и спаррингах, чтобы повысить свое мастерство и уверенность для будущих выступлений.
Судьями соревнований были судья национальной категории Владимир Чорный и судья международной категории Богдан Чорный, который также является первым наставником боксерской группы, тренирующейся при поддержке Favbet Foundation.
«Мы гордимся достижениями наших боксеров и благодарны тренерам SpartaBox, которые поддерживают их на этом спортивном пути. Favbet Foundation и дальше будет поддерживать работу секции и другие инициативы, открывающие больше возможностей для украинских детей», — отметили в Favbet Foundation.
Президент Favbet Foundation Андрей Матюха подчеркнул, что поддержка спортивных секций является частью проекта «Клуб супергероев», который уже более 3 лет занимается рядом спортивных и образовательных инициатив: «Сейчас фонд поддерживает секции по боксу, борьбе, самбо, футболу и баскетболу. Также мы развиваем образовательное направление в сотрудничестве с GoFriends IT Academy и проводим IT-курсы для детей разного возраста».
По его словам, большинство проектов в рамках «Клуба супергероев» ориентированы на детей из семей ВПЛ и военнослужащих. Цель — предоставить им достойные возможности для развития, которых они могли быть лишены из-за войны.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дети из футбольной секции, поддерживаемой Favbet Foundation, приняли участие в фестивале ко Дню Европы.
Фото: Spartabox6
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