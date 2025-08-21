- 21.08 23:45 «Динамо» с красной карточкой Вивчаренко капитулировало перед «Маккаби»: видеообзор отборочного матча Лиги Европы
Самый масштабный комбинированный удар по Украине за последние недели: взрывы раздавались от Львова до Запорожья
В ночь на 21 августа враг совершил очередную комбинированную атаку на Украину, использовав дроны-камикадзе и ракеты разных типов.
Так, вновь зафиксированы удары захватчиков по Запорожью. Глава ОВА Иван Федоров сообщил о повреждениях на нескольких объектах промышленной инфраструктуры.
«Взрывной волной повредило и дома рядом — в них выбиты окна. Коммунальные службы уже работают на местах атаки. Предварительно, обошлось без пострадавших. Детали уточняются», — отметил он и уточнил, что повреждения получили восемь многоэтажек и два частных дома. В настоящее время в области остается угроза ударов дронами-камикадзе.
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в областном центре, как и месяц назад, был прилет на ул. Елены Степановны.
«Предварительно есть пострадавшие. Взрывной волной повреждены десятки домов: окна и крыши. Все службы работают на месте», — отметил он и добавил, что проверяется информация и о возгораниях в других местах.
Руководитель ОВА Максим Козицкий добавил, что, к сожалению, не обошлось без жертв: «По предварительным данным, в результате комбинированного удара БпЛА и крылатыми ракетами во Львове один человек погиб, два — травмированы. Повреждены десятки жилых домов».
Позже Андрей Садовой уточнил, что один из пострадавших находится в операционной. Его состояние тяжелое. У другого пострадавшего, состояние которого оценивают как средней тяжести, ранения грудной клетки и ноги.
Раздавались взрывы и в Луцке. Мэр города Игорь Полищук сообщил, что на город летели дроны-камикадзе и ракеты: «Сегодня наша громада в очередной раз пережила атаку врага с применением БпЛА и ракеты. Слава Богу, по состоянию на эту минуту пострадавших и погибших нет».
Раздавалась воздушная тревога в Сумах. Мониторинговые каналы сообщали, что враг ударил по областному центру «Цирконом». Пока что информации от местных властей относительно последствий атаки нет.
А в Днепропетровской ОВА отметили, что во время ночной атаки ПВО обезвредила 18 беспилотников и 2 ракеты.
«В Юрьевской громаде Павлоградского района в результате атаки БпЛА возникло несколько пожаров. Пострадал 48-летний мужчина. Изуродованная инфраструктура. Беспилотники агрессор направил и на Никопольщину. Кроме того, бил из артиллерии. Страдали Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская громады. Повреждены 5 частных домов, 5 хозяйственных построек, авто, газопровод, линии электропередач. БпЛА противника попали по Синельниковскому району — Межевской и Покровской громадах. Возникли пожары. Изуродованы 2 предприятия и газопровод. А в Царичанской громаде Днепровского района в результате атаки БпЛА поврежден частный дом, задело линию электропередач», — рассказал о последствиях атаки россиян глава ОВА Сергей Лысак.
В столице воздушную тревогу объявили еще вечером накануне — в КМВА предупреждали горожан о ликвидации угрозы в небе над столицей и в окрестностях города. Отбой дали только утром 21 августа.
Напомним, что на днях россияне запускали по Украине около трех сот ударных БПЛА, а также крылатые и баллистические ракеты.
Фото со страницы Андрея Садового
