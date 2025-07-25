Враг атаковал Украину ударными дронами и баллистикой: пострадали Днепропетровщина и Сумщина

В ночь на 25 июля российские захватчики вновь нанесли по Украине ракетно-дроновый удар.

По данным командования Воздушными силами ВСУ, россияне атаковали 63-мя средствами воздушного нападения: 2-мя баллистическими ракетами «Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области (рф) и 61-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Брянск, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск (рф).

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По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 54 вражеских БпЛА на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 7-ми БпЛА в 4 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

В частности, на Днепропетровщине, по информации главы ОВА Сергея Лиыака, противовоздушная оборона ночью ликвидировала 7 дронов-камикадзе. Но были и прилеты.

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Так, в Синельниковском районе пострадал 69-летний мужчина, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести. Горели фермерское хозяйство, не эксплуатировавшееся здание повреждены батоквартирный дом, 3 гаража, линия электропередач. Пожар на территории предприятия возник и в Павлограде.

«По Никопольщине российская армия применяла FPV-дроны. Сбросила боеприпас с БпЛА. Попала по райцентру и Марганецкой громаде. Огонь охватил хозяйственное сооружение и гараж», — добавил Сергей Лысак.

А в Сумах сотрудники ГСЧС ликвидировали последствия утреннего удара россиян.

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В Сумах горело админздание. Фото ГСЧС

Так, повреждения получило административное здание, возникло возгорание. Спасатели ликвидировали все очаги горения.

Напомним, что на днях россияне ударили КАБами по жилым районам Сум — среди пострадавших были и дети.

Фото ГСЧС

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