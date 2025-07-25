- 10:21 Встреча Зеленского и путина: что сообщили в Турции о саммите Украины и россии и почему кремль его затягивает
- 09:54 Легендарная Винус Уильямс собралась замуж за красавца-актера, который моложе ее на восемь лет
- 09:29 Россияне атаковали Днепр дронами и ракетами: в многоэтажке есть погибшие
- 08:53 Почти три часа под КАБами, баллистикой и «Шахедами»: Харьков подвергся массированной атаке рф
- 08:18 Скорпионам сегодня противопоказаны занятия спортом, а Близнецам нужно обратить внимание на свой сон: гороскоп на 26 июля
- 25.07 22:26 Как есть мороженое в ресторане: одно из правил многие нарушают
- 25.07 21:59 Необычный салат для тех, кто бережет фигуру: бюджетно и просто
- 25.07 21:29 Роскошная вечеринка и новая песня: Джей Ло впервые после развода отпраздновала день рождения
- 25.07 21:00 Обратите особое внимание на чистоту: как подготовить банки для консервирования
- 25.07 20:34 Не успел стать отцом: на Сумщине погиб эколог из Винницкой области
- 25.07 20:08 Освежает и помогает сбросить вес: готовим быстрый экзотический коктейль
- 25.07 19:41 У оккупантов новый бронеавтомобиль: при чем тут Китай
Враг атаковал Украину ударными дронами и баллистикой: пострадали Днепропетровщина и Сумщина
В ночь на 25 июля российские захватчики вновь нанесли по Украине ракетно-дроновый удар.
По данным командования Воздушными силами ВСУ, россияне атаковали 63-мя средствами воздушного нападения: 2-мя баллистическими ракетами «Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области (рф) и 61-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Брянск, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск (рф).
По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 54 вражеских БпЛА на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 7-ми БпЛА в 4 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
В частности, на Днепропетровщине, по информации главы ОВА Сергея Лиыака, противовоздушная оборона ночью ликвидировала 7 дронов-камикадзе. Но были и прилеты.
Так, в Синельниковском районе пострадал 69-летний мужчина, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести. Горели фермерское хозяйство, не эксплуатировавшееся здание повреждены батоквартирный дом, 3 гаража, линия электропередач. Пожар на территории предприятия возник и в Павлограде.
«По Никопольщине российская армия применяла FPV-дроны. Сбросила боеприпас с БпЛА. Попала по райцентру и Марганецкой громаде. Огонь охватил хозяйственное сооружение и гараж», — добавил Сергей Лысак.
А в Сумах сотрудники ГСЧС ликвидировали последствия утреннего удара россиян.
Так, повреждения получило административное здание, возникло возгорание. Спасатели ликвидировали все очаги горения.
Напомним, что на днях россияне ударили КАБами по жилым районам Сум — среди пострадавших были и дети.
Фото ГСЧС94
Читайте нас в Facebook
«Туристу отказали в посадке на самолет, потому что на первую страницу паспорта был пролит кофе», — эксперт по туризму Марина Билоножко