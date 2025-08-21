ВСУ устроили ад оккупантам под Добропольем и освободили шесть населенных пунктов

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о результатах стабилизационных мер на Добропольском направлении, где враг недавно совершил попытку прорыва.

«В результате активных совместных действий частей и подразделений Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, входящих в состав 1-го корпуса НГУ „Азов“, противник несёт существенные потери. Лишь за последние трое суток безвозвратные потери российских оккупантов составили 206 человек (в целом с начала операции, 4 августа — 1116 человек), санитарные — 73 человека (всего 412), пленный — 1 (всего — 38)», — говорится в сообщении.

За последние трое суток противник понес потери в технике: уничтожены и повреждены 3 танка (в общей сложности — 12), 3 боевых бронированных машин (9), 24 единицы авто- и мототехники (124), 12 орудий (30), 35 БпЛА разных типов (126).

Генштаб подтвердил зачистку от вражеских военных таких населенных пунктов Донецкой области, как Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.

За прошедшие сутки потери личного состава вс рф составили 830 военных, а общие — с 24 февраля 2022 года по 21 августа 2025 года — составляют 1 073 530 оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 21 августа 2025 года. Фото Генштаба ВСУ

Ранее сообщалось об успешном вытеснении вражеских подразделений из приграничных районов Сумщины.

