- 21.08 23:45 «Динамо» с красной карточкой Вивчаренко капитулировало перед «Маккаби»: видеообзор отборочного матча Лиги Европы
- 21.08 23:15 «Шахтер» спасся от поражения в поединке с вице-чемпионом Швейцарии: видеообзор матча
- 21.08 22:57 Команда Ротаня в большинстве разгромлена «Фиорентиной»: видеообзор матча отбора Лиги конференций
- 21.08 22:00 Арбузный десерт с мороженым: такого вы точно еще не ели
- 21.08 21:33 Лишилась бизнеса в Херсоне из-за оккупантов: украинка будет бороться в США за корону на международном конкурсе красоты
- 21.08 21:04 Для них это опасно: кому нельзя есть арбузы
- 21.08 20:45 «Эти женские имена стали источником вдохновения для создания сервизов», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 21.08 20:35 Обожал своих внуков: боец из Никополя погиб в своем первом бою на Донетчине
- 21.08 20:06 Шампиньоны, запеченные с сыром: по этому рецепту получится так вкусно, что не оторваться
- 21.08 19:40 Оккупанты форсировали Северский Донец: возросла ли угроза Харькову и Славянску?
- 21.08 19:19 В правительстве сказали, сколько украинцев будут принудительно забирать в ряды ВСУ ежемесячно
- 21.08 18:59 «Я слишком большая звезда»: Кондратюк ошарашил признанием
ВСУ устроили ад оккупантам под Добропольем и освободили шесть населенных пунктов
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о результатах стабилизационных мер на Добропольском направлении, где враг недавно совершил попытку прорыва.
«В результате активных совместных действий частей и подразделений Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, входящих в состав 1-го корпуса НГУ „Азов“, противник несёт существенные потери. Лишь за последние трое суток безвозвратные потери российских оккупантов составили 206 человек (в целом с начала операции, 4 августа — 1116 человек), санитарные — 73 человека (всего 412), пленный — 1 (всего — 38)», — говорится в сообщении.
За последние трое суток противник понес потери в технике: уничтожены и повреждены 3 танка (в общей сложности — 12), 3 боевых бронированных машин (9), 24 единицы авто- и мототехники (124), 12 орудий (30), 35 БпЛА разных типов (126).
Генштаб подтвердил зачистку от вражеских военных таких населенных пунктов Донецкой области, как Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.
За прошедшие сутки потери личного состава вс рф составили 830 военных, а общие — с 24 февраля 2022 года по 21 августа 2025 года — составляют 1 073 530 оккупантов.
Ранее сообщалось об успешном вытеснении вражеских подразделений из приграничных районов Сумщины.
Фото со страницы Генштаба ВСУ в соцсетях187
Читайте нас в Facebook
Скорпионам — судьбоносные встречи, Козерогам — финансовая стабильность, а Водолеям — перемены: гороскоп для всех знаков на конец недели