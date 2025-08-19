Россияне, ведущие полномасштабную войну против Украины, продвинулись возле Темировки, Ольговского и Муравьки Донецкой области. Об этом сообщает DeepState.

Также россияне продвинулись в районе Зеленого Гая.

Тем временем 3 ОДШБ 79 ОДШБр опубликовала видео из освобожденного Золотого Колодязя.

«Десантники зачистили село от оккупанта и установили полный контроль. Бойцы пресекли попытку прорыва врага в районе Доброполья, не позволив захватчикам продвинуться дальше. Проведение стабилизационных действий на этом направлении продолжается», — сообщили в DeepState.

Там отметили, что за последние 1010 дней войны враг оккупировал менее 1% территории Украины.

«Начиная с 12 ноября 2022 года (оккупировано на дату — 108 651 кв км) по сегодняшний день (114 493 кв км) враг оккупировал 5842 кв км украинской территории. Это составляет 0.96781% от всей площади Украинского государства в международно признанных границах. К сожалению, кацапы имели большой успех в первые дни полномасштабного вторжения. Но благодаря наступательным операциям на севере страны, в Харьковской и Херсонской областях удалось вернуть большую часть», — говорится в сообщении.

Ранее «ФАКТЫ» писали о мощном прорыве ВСУ в Сумской области. Россияне отступают возле Алексеевки и Юнаковки.

