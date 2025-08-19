- 10:01 Картофельный пирог от Эктора: быстрый и простой рецепт для тех, у кого нет времени на готовку
- 09:39 Обидчик «Динамо» с голом на 39-й секунде сотворил еще одну сенсацию в Лиге чемпионов: видеообзор матча
- 09:22 «Задней части авто нет»: известная украинская телеведущая попала в ДТП вместе со своим маленьким ребенком
- 09:01 «Прекращение войны в любой форме сейчас невыгодно никому, кроме Трампа, желающего Нобеля», — Андрей Клименко
- 08:37 Дроны врага ночью атаковали Ахтырку и Измаил: в городах сильные пожары, есть раненые
- 08:17 Водолеям — неожиданные знакомства, Львам — безумный успех, а Скорпионам — новые возможности: гороскоп на 20 августа
- 19.08 22:02 Намазка из печени трески — райское наслаждение: готовится моментально
- 19.08 21:31 Дают романтике второй шанс: инсайдеры об отношениях Кэти Перри и Джастина Трюдо
- 19.08 21:02 Этот продукт точно есть на каждой кухне: отличный совет для легкой чистки яиц
- 19.08 20:34 На войну рвался с первого дня вторжения: вражеский дрон убил старшего сержанта из Сум
- 19.08 20:06 Эти кабачковые кольца просто вкуснятина: невозможно оторваться
- 19.08 19:39 «Отдайте землю — и, возможно, вам разрешат пожить»: что нам предлагают под видом мира
Россияне продвинулись возле Темировки и Зеленого Гая — подробности от DeepState
Россияне, ведущие полномасштабную войну против Украины, продвинулись возле Темировки, Ольговского и Муравьки Донецкой области. Об этом сообщает DeepState.
Также россияне продвинулись в районе Зеленого Гая.
Тем временем 3 ОДШБ 79 ОДШБр опубликовала видео из освобожденного Золотого Колодязя.
«Десантники зачистили село от оккупанта и установили полный контроль. Бойцы пресекли попытку прорыва врага в районе Доброполья, не позволив захватчикам продвинуться дальше. Проведение стабилизационных действий на этом направлении продолжается», — сообщили в DeepState.
Там отметили, что за последние 1010 дней войны враг оккупировал менее 1% территории Украины.
«Начиная с 12 ноября 2022 года (оккупировано на дату — 108 651 кв км) по сегодняшний день (114 493 кв км) враг оккупировал 5842 кв км украинской территории. Это составляет 0.96781% от всей площади Украинского государства в международно признанных границах. К сожалению, кацапы имели большой успех в первые дни полномасштабного вторжения. Но благодаря наступательным операциям на севере страны, в Харьковской и Херсонской областях удалось вернуть большую часть», — говорится в сообщении.
Ранее «ФАКТЫ» писали о мощном прорыве ВСУ в Сумской области. Россияне отступают возле Алексеевки и Юнаковки.176
Читайте нас в Facebook