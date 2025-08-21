Ночь террора и никакого намека на мир: Зеленский отреагировал на мощный удар врага

- 14:06 Сочный мясной пирог без теста: рецепт, который захочется готовить каждый день
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночной удар российской армии по Украине с применением «Шахедов» и разных типов ракет, назвав его «одним из самых безумных антирекордов» армии рф.
«Били по предприятиям гражданской инфраструктуры, жилым домам, по нашим людям. Потратили несколько крылатых ракет против американского предприятия в Закарпатье. Это было обычное гражданское предприятие, американские инвестиции. Производили такие привычные бытовые вещи, как кофемашины. И это россиянам тоже мишень. Очень показательно. Сейчас на предприятии все еще тушат пожар. По состоянию на данный момент известно о 15 людях, пострадавших от этого удара. Всем им оказана необходимая помощь», — отметил Зеленский.
По его словам, спасатели работают и во многих других областях — от Запорожской до Волынской. «В общей сложности за ночь против Украины было применено 574 ударных дрона и 40 ракет. Значительную часть удалось сбить. К сожалению, не все», — добавил он.
В Воздушных силах ВСУ уточнили, что россияне применили четыре аэробалистических «Кинжала», две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, 19 крылатых ракет Х-101, которые были запущены с самолетов стратегической авиации, 14 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря, а также ракету неустановленного типа с ВОТ Крыма.
По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 577 воздушных целей:
- 546 враждеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;
- 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 «Кинжал»;
- 18 крылатых ракет Х-101;
- 12 крылатых ракет «Калибр».
Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА на 11 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
«Этот удар россияне нанесли так, будто ничего вообще не меняется. Вроде бы нет никаких усилий мира, чтобы остановить эту войну. Нужна реакция на это. До сих пор нет ни одного сигнала из москвы, что они действительно собираются идти на содержательные переговоры и завершать эту войну. Нужно давление. Сильные санкции, сильные тарифы. Благодарю всех, кто помогает!» — резюмировал президент Украины.
Напомним, что в Мукачево Закарпатской области из-за пожара, вызванного попаданием российской ракеты, местным жителям посоветовали закрыть окна и не находиться на улице без особой необходимости — резко ухудшилось качество воздуха.
