россия ударила по Закарпатью: горит промышленный объект, десятки раненых, воздух отравлен

Во время комбинированной атаки с воздуха, которую враг совершил в ночь на 21 августа и которая продолжается до сих пор, под ударом находилось Закарпатье — в Мукачево зафиксирован удар по промышленному объекту.

«В результате вражеской атаки ночью нанесен удар по территории одного из предприятий города. На месте происшествия работают спасательные службы. Просим сохранять спокойствие и не распространять фото и видео с места происшествия в целях безопасности всех нас», — предупредили горожан в Мукачевском горсовете и попросили плотно закрывать окна и без необходимости не выходить на улицу.

Ведь ракетный удар вызвал масштабный пожар на объекте.

В настоящее время известно о двенадцати пострадавших, которые находятся в больнице Святого Мартына. Десять человек в медучреждение доставили «скорые», двое обратились за помощью самостоятельно. На стационарном лечении находится 5 пациентов, еще один переведен в областную больницу. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.

