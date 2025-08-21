- 21.08 23:45 «Динамо» с красной карточкой Вивчаренко капитулировало перед «Маккаби»: видеообзор отборочного матча Лиги Европы
россия ударила по Закарпатью: горит промышленный объект, десятки раненых, воздух отравлен
Во время комбинированной атаки с воздуха, которую враг совершил в ночь на 21 августа и которая продолжается до сих пор, под ударом находилось Закарпатье — в Мукачево зафиксирован удар по промышленному объекту.
«В результате вражеской атаки ночью нанесен удар по территории одного из предприятий города. На месте происшествия работают спасательные службы. Просим сохранять спокойствие и не распространять фото и видео с места происшествия в целях безопасности всех нас», — предупредили горожан в Мукачевском горсовете и попросили плотно закрывать окна и без необходимости не выходить на улицу.
Ведь ракетный удар вызвал масштабный пожар на объекте.
В настоящее время известно о двенадцати пострадавших, которые находятся в больнице Святого Мартына. Десять человек в медучреждение доставили «скорые», двое обратились за помощью самостоятельно. На стационарном лечении находится 5 пациентов, еще один переведен в областную больницу. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.
Фото со страницы омбудсмена Дмитрия Лубинца
