41.01 / 41.52 47.84 / 48.45
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

россия ударила по Закарпатью: горит промышленный объект, десятки раненых, воздух отравлен

9:01 21 августа 2025
Россияне ударили по Мукачево ракетой. Фото со странички омбудсмена

Во время комбинированной атаки с воздуха, которую враг совершил в ночь на 21 августа и которая продолжается до сих пор, под ударом находилось Закарпатье — в Мукачево зафиксирован удар по промышленному объекту.

«В результате вражеской атаки ночью нанесен удар по территории одного из предприятий города. На месте происшествия работают спасательные службы. Просим сохранять спокойствие и не распространять фото и видео с места происшествия в целях безопасности всех нас», — предупредили горожан в Мукачевском горсовете и попросили плотно закрывать окна и без необходимости не выходить на улицу.

Ведь ракетный удар вызвал масштабный пожар на объекте.

В настоящее время известно о двенадцати пострадавших, которые находятся в больнице Святого Мартына. Десять человек в медучреждение доставили «скорые», двое обратились за помощью самостоятельно. На стационарном лечении находится 5 пациентов, еще один переведен в областную больницу. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.

РЕКЛАМА

Матеприал «Черный дым дошел из Кременчуга до Кривого Рога: оккупанты ударили по крупнейшему НПЗ в Украине, когда его резервуары были заполнены сырьем» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото со страницы омбудсмена Дмитрия Лубинца

РЕКЛАМА

292

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гороскоп на конец недели. Фото Pixabay

Скорпионам — судьбоносные встречи, Козерогам — финансовая стабильность, а Водолеям — перемены: гороскоп для всех знаков на конец недели

Таро-прогноз на 22 августа 2025 года для всех знаков зодиака

Львам — «Дьявол» и соблазны, Девам — «Отшельник» и поиск ответов: таро-прогноз на 22 августа

Хорциани

Хорциани: вкусное грузинское блюдо, которое покорит украинских гурманов

Черная туча над Кременчугом

Черный дым дошел из Кременчуга до Кривого Рога: оккупанты ударили по крупнейшему НПЗ в Украине, когда его резервуары были наполнены сырьем

Следующий материал
Новости партнеров