Гниение фруктов на деревьях в августе: как это предотвратить

Если в августе вы заметили, что яблоки, сливы, груши или абрикосы начинают буреть, размягчаться и опадать с дерева, это, скорее всего, не связано с механическими повреждениями или чрезмерными дождями. Это бурая гниль косточковых и семечковых плодовых деревьев — опасная болезнь, вызываемая грибами. Теплая и влажная погода, которая в последние годы часто была в августе, способствует заражению. Нескольких дождливых дней достаточно, чтобы возбудитель полностью активировался и быстро распространился по всему саду.

Симптомы бурой гнили достаточно характерны, их легко заметить невооруженным глазом. На плодах появляются быстро увеличивающиеся коричневые пятна, покрывая почти всю поверхность. Вскоре начинают образовываться концентрические круги со светлыми, пылевидными бородавками — это и есть споры грибка, пишет Zielony Ogrodek.

Болезнь вызывает не только гниль плодов, но и мумификацию и прилипание к ветвям. Контроль бурой гнили не ограничивается одним опрыскиванием. Это непрерывный процесс, который необходимо адаптировать к вегетационному периоду растения. Август — последний призыв к эффективной защите — как в коммерческих, так и в домашних садах.

Именно тогда плоды достигают зрелости, а их кожура становится более склонной к растрескиванию и повреждению. Грибок имеет идеальные условия для роста — тепло, влажность и легкий доступ к мякоти. Поэтому профилактическое опрыскивание следует проводить в августе, даже если деревья на первый взгляд кажутся здоровыми.

Профилактические мероприятия являются ключевыми. Не ждите, пока первые плоды начнут гнить. Как только прогноз погоды объявляет дождь или вы заметите отдельные пятна, действуйте немедленно!

Удалите зараженные плоды как с дерева, так и с земли. Не отправляйте их в компостную яму — лучше сжечь или глубоко закопать. Обрабатывайте крону дерева, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и уменьшить влажность в кроне.

Систематически удаляйте так называемые «мумии» — сухие сгнившие плоды, зимующие на деревьях.

Контролируйте таких вредителей, как плодовые мушки и осы, которые повреждают плоды и прокладывают путь для инфекции. К сожалению, после заражения плоды непригодны к употреблению, даже после очищения. Грибок проникает в мякоть и может производить токсины, опасные для здоровья. Даже если часть плодов выглядят здоровыми, лучше не рисковать.

