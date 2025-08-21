- 21.08 23:45 «Динамо» с красной карточкой Вивчаренко капитулировало перед «Маккаби»: видеообзор отборочного матча Лиги Европы
- 21.08 23:15 «Шахтер» спасся от поражения в поединке с вице-чемпионом Швейцарии: видеообзор матча
- 21.08 22:57 Команда Ротаня в большинстве разгромлена «Фиорентиной»: видеообзор матча отбора Лиги конференций
- 21.08 22:00 Арбузный десерт с мороженым: такого вы точно еще не ели
- 21.08 21:33 Лишилась бизнеса в Херсоне из-за оккупантов: украинка будет бороться в США за корону на международном конкурсе красоты
- 21.08 21:04 Для них это опасно: кому нельзя есть арбузы
- 21.08 20:45 «Эти женские имена стали источником вдохновения для создания сервизов», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 21.08 20:35 Обожал своих внуков: боец из Никополя погиб в своем первом бою на Донетчине
- 21.08 20:06 Шампиньоны, запеченные с сыром: по этому рецепту получится так вкусно, что не оторваться
- 21.08 19:40 Оккупанты форсировали Северский Донец: возросла ли угроза Харькову и Славянску?
- 21.08 19:19 В правительстве сказали, сколько украинцев будут принудительно забирать в ряды ВСУ ежемесячно
- 21.08 18:59 «Я слишком большая звезда»: Кондратюк ошарашил признанием
Брэда Питта заметили с «новым» лицом и заподозрили в злоупотреблении ботоксом
Актерам довольно часто приходится менять внешность — из-за необходимости соответствовать новой роли или по другим причинам. Не стал исключением из этого правила и народный любимец Брэд Питт.
Но иногда звезда, похоже, злоупотребляет возможностями косметологии без явных на то причин. Так, недавно актер вернулся к работе над сиквелом фильма «Однажды в Голливуде» и попал в объективы папарацци на съемочной площадке.
В сети отметили изменения в лице Питта, из которого «исчезли» все морщины, что может свидетельствовать о злоупотреблении ботоксом. «Чем вы снова накачали Брэда?! Все норм было!», — обсуждают в сети изменения во внешности актера.
Очевидно, что на съемках актера загремипровали, поэтому он выглядит иначе, но Питта уже не раз подозревали в том, что он совершал пластические операции. Еще несколько лет (и даже месяцев) назад его лицо выглядело более «живым» и с отчетливо выраженными возрастными изменениями.
Напомним, что Брэд Питт три года встречается с Инес де Рамон, которая младше его на 29 лет. В начале нулевых актер пять лет был женат на Дженнифер Энистон, от которой ушел в Анджелину Джоли. На ней Питт женился в 2014 году, а два года спустя актриса подала на развод. У пары шестеро детей: приемные — 24-летний Мэддокс, 21-летний Пакс, 20-летняя Захара, а также биологические — 19-летняя Шайло и 17-летние близнецы Нокс и Вивьен. На днях стало известно, что в следующем году Джоли планирует переехать из Лос-Анджелеса, в котором живет из-за их соглашения об опеке детей.
Напомним, ранее известный режиссер Квентин Тарантино объяснил, почему не стал снимать фильм, в котором играл Брэд Питт — даже несмотря на его статус «любимца публики».283
Читайте нас в Facebook
Скорпионам — судьбоносные встречи, Козерогам — финансовая стабильность, а Водолеям — перемены: гороскоп для всех знаков на конец недели