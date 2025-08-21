Брэда Питта заметили с «новым» лицом и заподозрили в злоупотреблении ботоксом

Актерам довольно часто приходится менять внешность — из-за необходимости соответствовать новой роли или по другим причинам. Не стал исключением из этого правила и народный любимец Брэд Питт.

Но иногда звезда, похоже, злоупотребляет возможностями косметологии без явных на то причин. Так, недавно актер вернулся к работе над сиквелом фильма «Однажды в Голливуде» и попал в объективы папарацци на съемочной площадке.

В сети отметили изменения в лице Питта, из которого «исчезли» все морщины, что может свидетельствовать о злоупотреблении ботоксом. «Чем вы снова накачали Брэда?! Все норм было!», — обсуждают в сети изменения во внешности актера.

Очевидно, что на съемках актера загремипровали, поэтому он выглядит иначе, но Питта уже не раз подозревали в том, что он совершал пластические операции. Еще несколько лет (и даже месяцев) назад его лицо выглядело более «живым» и с отчетливо выраженными возрастными изменениями.

Напомним, что Брэд Питт три года встречается с Инес де Рамон, которая младше его на 29 лет. В начале нулевых актер пять лет был женат на Дженнифер Энистон, от которой ушел в Анджелину Джоли. На ней Питт женился в 2014 году, а два года спустя актриса подала на развод. У пары шестеро детей: приемные — 24-летний Мэддокс, 21-летний Пакс, 20-летняя Захара, а также биологические — 19-летняя Шайло и 17-летние близнецы Нокс и Вивьен. На днях стало известно, что в следующем году Джоли планирует переехать из Лос-Анджелеса, в котором живет из-за их соглашения об опеке детей.

Напомним, ранее известный режиссер Квентин Тарантино объяснил, почему не стал снимать фильм, в котором играл Брэд Питт — даже несмотря на его статус «любимца публики».

