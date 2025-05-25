Папарацци застали Брэда Питта с новой прической: поклонники звезды в шоке

Голливудский актер Брэд Питт известен не только «привычкой жениться», но и тем, что сыграл много ролей, для которых менял образ



При этом каждый раз при смене имиджа актер становился законодателем трендов, пишут СМИ



Обычно новые образы Брэда Питта встречали положительные реакции, но последнее превращение стало исключением из этого правила

ВІДЕО ДНЯ

Накануне папарацци сняли звезду в центре Лос-Анджелеса за рулем.

РЕКЛАМА

А когда вернулась мода на длинные волосы, хранил их и почти не ходил к парикмахеру.

Новая прическа не очень понравилась поклонникам, а некоторых даже шокировала. Но они пытаются оправдать Питта тем, что новый образ нужен для новой роли.

В то же время намеки на бороду у некоторых вызывали беспокойство — ведь Брэду явно не идет волос на лице!

РЕКЛАМА

Напомним, недавно в сети появились новые фото старшей биологической дочери актера Шайло.

Фото: BackGrid, WireImage

331

Читайте нас в Facebook