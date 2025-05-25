41.07 / 41.67 46.58 / 47.33
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Папарацци застали Брэда Питта с новой прической: поклонники звезды в шоке

19:07 25 мая 2025
Брэд Питт, фото https://zwierciadlo.pl/

Голливудский актер Брэд Питт известен не только «привычкой жениться», но и тем, что сыграл много ролей, для которых менял образ

При этом каждый раз при смене имиджа актер становился законодателем трендов, пишут СМИ

Обычно новые образы Брэда Питта встречали положительные реакции, но последнее превращение стало исключением из этого правила

Накануне папарацци сняли звезду в центре Лос-Анджелеса за рулем.

РЕКЛАМА

А когда вернулась мода на длинные волосы, хранил их и почти не ходил к парикмахеру.

Новая прическа не очень понравилась поклонникам, а некоторых даже шокировала. Но они пытаются оправдать Питта тем, что новый образ нужен для новой роли.

В то же время намеки на бороду у некоторых вызывали беспокойство — ведь Брэду явно не идет волос на лице!

РЕКЛАМА

Напомним, недавно в сети появились новые фото старшей биологической дочери актера Шайло.

Фото: BackGrid, WireImage

331

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гороскоп на 25 мая 2025 года для каждого знака зодиака

Овнам — неожиданное знакомство и интересная идея, Львам — прилив сил: гороскоп и ритуал очищения от мольфара на 25 мая

Как и чем поливать помидоры

Как и чем поливать помидоры, чтобы они не болели: эти хитрости помогут

Карты Таро, фото из открытых источников

Львам — «Королева Пентаклей», Весам — «Колесница», а Стрельцам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 26 мая

Сатурн заходит в Рыбы, фото из открытых источников

Сатурн вступает в силу: кто получит ключи от счастья

Следующий материал
Новости партнеров