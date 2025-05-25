- 25.05 22:27 Тренды в летних украшениях: тест на знание новых тенденций в моде
- 25.05 22:00 Суп из одного ингредиента: при подаче добавьте оливковое масло
- 25.05 21:30 Она давно об этом мечтает: большая перемена в жизни Анджелины Джоли не за горами
- 25.05 21:00 Натуральные средства от мигрени: иногда они действуют лучше, чем лекарства
- 25.05 20:34 Не пережил тяжелого ранения: на Киевщине попрощались с бойцом, который ушел на фронт добровольцем
- 25.05 20:07 Пирог с малиной: идеальное дополнение к чашечке кофе
- 25.05 19:54 Львам — «Королева Пентаклей», Весам — «Колесница», а Стрельцам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 26 мая
- 25.05 19:54 Чемпионат Украины по футболу, 30-й тур, 23 — 25 мая: результаты и видеообзоры матчей, итоговое положение команд
- 25.05 19:52 «Картофельный рак»: как выявить заболевание и как с ним бороться
- 25.05 19:46 Оккупанты применяют новую тактику наступления: с какими проблемами сталкиваются ВСУ
- 25.05 19:07 Папарацци застали Брэда Питта с новой прической: поклонники звезды в шоке
- 25.05 19:00 Алла Пугачева трогательно обратилась к Кристине Орбакайте: «Какое счастье, что у меня есть ты»
Папарацци застали Брэда Питта с новой прической: поклонники звезды в шоке
Голливудский актер Брэд Питт известен не только «привычкой жениться», но и тем, что сыграл много ролей, для которых менял образ
При этом каждый раз при смене имиджа актер становился законодателем трендов, пишут СМИ
Обычно новые образы Брэда Питта встречали положительные реакции, но последнее превращение стало исключением из этого правила
Накануне папарацци сняли звезду в центре Лос-Анджелеса за рулем.
А когда вернулась мода на длинные волосы, хранил их и почти не ходил к парикмахеру.
Новая прическа не очень понравилась поклонникам, а некоторых даже шокировала. Но они пытаются оправдать Питта тем, что новый образ нужен для новой роли.
В то же время намеки на бороду у некоторых вызывали беспокойство — ведь Брэду явно не идет волос на лице!
Напомним, недавно в сети появились новые фото старшей биологической дочери актера Шайло.
Фото: BackGrid, WireImage331
Читайте нас в Facebook
Овнам — неожиданное знакомство и интересная идея, Львам — прилив сил: гороскоп и ритуал очищения от мольфара на 25 мая
Львам — «Королева Пентаклей», Весам — «Колесница», а Стрельцам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 26 мая