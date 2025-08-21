Растрата бюджетных средств, земельный дерибан и служебная халатность: 19 подозрений чиновникам Винницкой области

Как сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, органы прокуратуры в Винницкой области объявили 19 подозрений местным чиновникам и служащим. Общая сумма ущерба государству в результате преступной деятельности составила 37 млн грн.

«Растрата и присвоение бюджетных средств, махинации с имуществом, земельный дерибан и служебная халатность», — рассказал о коррупционных сделках Руслан Кравченко.

В частности, подозрения получили:

— экс-председатель Микулинецкого сельсовета — злоупотребление служебным положением и подделка документов о выделении 29 га сельхозземель;

— бывший начальник ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области — растрата бюджетных средств при закупке 790 комплектов РХБ-защиты. Миллионные убытки и некачественная спецодежда;

— госрегистратор исполкома Чечельницкого поселкового совета — незаконно зарегистрировал право собственности на части зданий и сооружений Винницкого учебного курсового комбината аграрного образования;

— госрегистратор Томашпольской РГА — незаконная регистрация права собственности на земельные участки сельхозназначения;

— чиновник управления комсобственности Калиновского горсовета, подрядчик и технадзор — присвоили средства во время капремонта дороги;

— начальник управления труда и соцзащиты населения и начальник отдела бухучета Жмеринского горсовета — начисляли зарплату «мертвым душам», а деньги забирали себе;

— два подрядчика — вместо строительных работ завладели бюджетными средствами;

— бывший мастер леса ГП «Гайсинский лесхоз» — служебная халатность, повлекшая незаконную вырубку леса.

Ранее генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о разоблачении на Волыни криминальных схем, организованных нечистыми на руку чиновниками и подрядчиками.

