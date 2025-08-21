- 14:50 Брэда Питта заметили с «новым» лицом и заподозрили в злоупотреблении ботоксом
- 14:30 Растрата бюджетных средств, земельный дерибан и служебная халатность: 19 подозрений чиновникам Винницкой области
- 14:23 Единственный способ: Пекин прокомментировал переговоры между Украиной и США о завершении войны
- 14:06 Сочный мясной пирог без теста: рецепт, который захочется готовить каждый день
- 13:45 Мешал договор с Брэдом Питтом: стало известно, почему Анджелина Джоли намерена уехать из США
- 13:41 «Укрнафте» грозит банкротство из-за действий менеджмента Корецкого, — Михаил Шнайдер
- 13:21 Тариф на воду может вырасти почти в 7 раз: когда и почему это произойдет
- 13:04 ВСУ уничтожили ключевой нефтеперерабатывающий завод рф и склады БпЛА
- 12:44 Выборы во время войны: Зеленский дал неожиданный ответ
- 12:22 Какой шоколад нравится большинству украинцев: молодая мама открыла лавку бельгийского шоколада, который делает своими руками
- 12:19 Лагун и Коломойский имеют схожие истории, но экс-владелец «Дельта Банка» до сих пор не сидит, — СМИ
- 12:02 Ночь террора и никакого намека на мир: Зеленский отреагировал на мощный удар врага
Растрата бюджетных средств, земельный дерибан и служебная халатность: 19 подозрений чиновникам Винницкой области
Как сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, органы прокуратуры в Винницкой области объявили 19 подозрений местным чиновникам и служащим. Общая сумма ущерба государству в результате преступной деятельности составила 37 млн грн.
«Растрата и присвоение бюджетных средств, махинации с имуществом, земельный дерибан и служебная халатность», — рассказал о коррупционных сделках Руслан Кравченко.
В частности, подозрения получили:
— экс-председатель Микулинецкого сельсовета — злоупотребление служебным положением и подделка документов о выделении 29 га сельхозземель;
— бывший начальник ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области — растрата бюджетных средств при закупке 790 комплектов РХБ-защиты. Миллионные убытки и некачественная спецодежда;
— госрегистратор исполкома Чечельницкого поселкового совета — незаконно зарегистрировал право собственности на части зданий и сооружений Винницкого учебного курсового комбината аграрного образования;
— госрегистратор Томашпольской РГА — незаконная регистрация права собственности на земельные участки сельхозназначения;
— чиновник управления комсобственности Калиновского горсовета, подрядчик и технадзор — присвоили средства во время капремонта дороги;
— начальник управления труда и соцзащиты населения и начальник отдела бухучета Жмеринского горсовета — начисляли зарплату «мертвым душам», а деньги забирали себе;
— два подрядчика — вместо строительных работ завладели бюджетными средствами;
— бывший мастер леса ГП «Гайсинский лесхоз» — служебная халатность, повлекшая незаконную вырубку леса.
Ранее генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о разоблачении на Волыни криминальных схем, организованных нечистыми на руку чиновниками и подрядчиками.21
Читайте нас в Facebook