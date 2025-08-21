Новый раздел жизни: внук Аллы Пугачевой прокомментировал развод с Еленой Красновой

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, сообщивший накануне в инстаграмме о разводе с женой, моделью Еленой Красновой, прокомментировал их расставание — но только после того, как под его постом поклонники начали обсуждать событие.

«Я в шоке. Почему развелись? Что случилось?», «Она: красивая, молодая, с хорошим аппетитом на жизнь, увидеть мир, взять из этих отношений максимум плюшек, играя роль. Что хотела, то получила. Он: не ахти, но известен, богат. Поверил в ее театральную любовь! грустно» , — пишут фоловеры Никиты по поводу причин их разрыва. В результате он был вынужден прокомментировать одно из сообщений.

«Не надо, пожалуйста, гадать своей „очевидностью“, когда вы понятия не имеете, что у нас буквально происходило за 10 лет», — заявил он. В сториз он также опубликовал свое фото, подписав его: «Новый раздел в моей жизни — вперед».

Напомним, накануне 34-летний Пресняков сообщил в соцсетях, что разводится с 28-летней Красновой после восьми лет брака. В качестве причин развода музыкант указал разногласие с женой во взглядах «на жизнь и будущее». «Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап» , — написал он. После этого в комментариях многие подписчики Никиты выразили сожаление по поводу произошедшего, отметив, что новость о разводе пары стала для них неприятной неожиданностью.

Как известно, Никита Пресняков и Елена Краснова поженились в 2017 году. СМИ писали, что после свадьбы молодая семья поселилась в квартире, подаренной им Аллой Пугачевой. После нападения российского диктатора путина на Украину пара уехала в США. Прошлой осенью появились слухи о расставании Елены и Никиты. Тогда почвой для разговоров стало возвращение Красновой в Россию из США, где супруги жили с 2023 года. Однако тогда Никита отрицал разрыв с женой. Детей у бывших влюбленных нет.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как Никиту чуть не застрелили в США.

