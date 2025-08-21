Основательница компании The Yard обвинила владельца ТМ «Домино» Шухнина в информатаке: что об этом пишут СМИ

- 20:06 Шампиньоны, запеченные с сыром: по этому рецепту получится так вкусно, что не оторваться
Основательница компании The Yard Яна Рудковская заявила, что владелец торговой марки «Домино» Антон Шухнин развернул целенаправленную дискредитационную кампанию, направленную на то, чтобы разрушить репутацию компании и ее владельцев. Об этом пишет УНИАН.
«Раньше в СМИ появился ряд материалов, в которых Шухнин заявил о якобы покушении на себя, намекнув, что за этим стоят владельцы компании The Yard. Новость сопровождалась фотографиями Шухнина со сломанным носом», — сообщает УНИАН.
Как пишет УНИАН, по мнению основательницы The Yard Рудковской, упреки Шухнина уже переросли в откровенное давление и представляют личную угрозу ее жизни.
«В свете последних событий, заявлений, инсинуаций на дискредитационной кампании я начала бояться за свою жизнь. Когда взрослый, физически сильный донецкий парень агрессивно переводит свои проблемы с деньгами и квадратными метрами на женщину, это, с одной стороны, выглядит очень забавно, а с другой — представляет реальную угрозу. Самое циничное, что он пытается выставить себя жертвой, публикуя фото своего избитого лица, к которому я не имею никакого отношения. В итоге взрослый мужчина бегает по Киеву, истерит, демонстрирует свой сломанный нос и разворачивает грязную информационную кампанию. Кроме того, с целью дальнейшего давления и дискредитации зарегистрировал безосновательные уголовные производства, несмотря на то, что фактически есть хозяйственно-правовые отношения по аренде помещения. Но, как практика показывает, обыски более действенные…» — сказала Рудковская.
Основательница компании подчеркнула, что обвинение Шухнина в произошедшем с ним инциденте является ничем иным, как клеветой и умышленной дискредитацией.
«Мы искренне сочувствуем его травме, но обвинения в наш адрес являются откровенной клеветой. Мы не имеем никакого отношения к этому событию и готовы отстаивать свою репутацию и имя компании в суде», — заявила Яна Рудковская.
Она также объяснила, что волна публикаций в СМИ стала инструментом давления, организованным Шухниным после того, как ему было отказано в аренде помещения. В компании полагают, что стали жертвой корпоративной войны между двумя магазинами.
«Это помещение оказалось очень принципиальным для этого клиента, ведь мимо него был гарантирован трафик целевой аудитории, поскольку рядом расположен магазин-конкурент, уже давно работающий в этом месте. Не получив согласия на заключение договора, он прибегал к разным действиям — от просьб через общих знакомых до угроз. Поскольку на тот момент у нас уже были фидбек от коллег по рынку относительно этого арендатора, мы приняли решение не сотрудничать с ним. Это стало нашей и „ошибкой“, и предостережением, поскольку обычное бизнес-решение отказать в предоставлении помещения в аренду, которое мы принимаем регулярно, стало причиной грязной информационной кампании против нас и крайне неадекватных действий нашего потенциального партнера, который, к счастью, им так и не стал», — цитирует УНИАН Рудковскую.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как прокурор открыл уголовное производство против предпринимателя и наложил арест на имущество, чтобы помочь его бизнес-партнеру захватить контроль над общим бизнесом.47
