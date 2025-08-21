Основательница компании The Yard обвинила владельца ТМ «Домино» Шухнина в информатаке: что об этом пишут СМИ

Основательница компании The Yard Яна Рудковская заявила, что владелец торговой марки «Домино» Антон Шухнин развернул целенаправленную дискредитационную кампанию, направленную на то, чтобы разрушить репутацию компании и ее владельцев. Об этом пишет УНИАН.

«Раньше в СМИ появился ряд материалов, в которых Шухнин заявил о якобы покушении на себя, намекнув, что за этим стоят владельцы компании The Yard. Новость сопровождалась фотографиями Шухнина со сломанным носом», — сообщает УНИАН.

Как пишет УНИАН, по мнению основательницы The Yard Рудковской, упреки Шухнина уже переросли в откровенное давление и представляют личную угрозу ее жизни.

«В свете последних событий, заявлений, инсинуаций на дискредитационной кампании я начала бояться за свою жизнь. Когда взрослый, физически сильный донецкий парень агрессивно переводит свои проблемы с деньгами и квадратными метрами на женщину, это, с одной стороны, выглядит очень забавно, а с другой — представляет реальную угрозу. Самое циничное, что он пытается выставить себя жертвой, публикуя фото своего избитого лица, к которому я не имею никакого отношения. В итоге взрослый мужчина бегает по Киеву, истерит, демонстрирует свой сломанный нос и разворачивает грязную информационную кампанию. Кроме того, с целью дальнейшего давления и дискредитации зарегистрировал безосновательные уголовные производства, несмотря на то, что фактически есть хозяйственно-правовые отношения по аренде помещения. Но, как практика показывает, обыски более действенные…» — сказала Рудковская.

Основательница компании подчеркнула, что обвинение Шухнина в произошедшем с ним инциденте является ничем иным, как клеветой и умышленной дискредитацией.

«Мы искренне сочувствуем его травме, но обвинения в наш адрес являются откровенной клеветой. Мы не имеем никакого отношения к этому событию и готовы отстаивать свою репутацию и имя компании в суде», — заявила Яна Рудковская.

Она также объяснила, что волна публикаций в СМИ стала инструментом давления, организованным Шухниным после того, как ему было отказано в аренде помещения. В компании полагают, что стали жертвой корпоративной войны между двумя магазинами.

«Это помещение оказалось очень принципиальным для этого клиента, ведь мимо него был гарантирован трафик целевой аудитории, поскольку рядом расположен магазин-конкурент, уже давно работающий в этом месте. Не получив согласия на заключение договора, он прибегал к разным действиям — от просьб через общих знакомых до угроз. Поскольку на тот момент у нас уже были фидбек от коллег по рынку относительно этого арендатора, мы приняли решение не сотрудничать с ним. Это стало нашей и „ошибкой“, и предостережением, поскольку обычное бизнес-решение отказать в предоставлении помещения в аренду, которое мы принимаем регулярно, стало причиной грязной информационной кампании против нас и крайне неадекватных действий нашего потенциального партнера, который, к счастью, им так и не стал», — цитирует УНИАН Рудковскую.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как прокурор открыл уголовное производство против предпринимателя и наложил арест на имущество, чтобы помочь его бизнес-партнеру захватить контроль над общим бизнесом.

