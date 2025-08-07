Преследует предпринимателя, помогая захвату его бизнеса: Шнайдер о прокуроре Обуховского района

Прокурор Обуховского района Киевской области Назарий Фединяк открыл уголовное производство против предпринимателя и наложил арест на имущество, чтобы помочь его бизнес-партнеру захватить контроль над общим бизнесом. Об этом пишет сайт «Гордон» со ссылкой на заявление блогера и юриста Михаила Шнайдера в соцсети.

«В 2023-м два бизнесмена решают сделать общий бизнес: покупать автомобили на аукционах в США и привозить их в Европу и Украину для дальнейшего ремонта и продажи. Машин таких покупают на € 400 тыс. И вот один партнер решил „кинуть“. Он ждет, пока тот отремонтирует автомобили, а потом просто блокирует пересмотр хозяйственной деятельности, пропадает со связи и завладевает самими автомобилями в Латвии», — написал блогер.

По его информации, партнер, попытавшийся завладеть всеми автомобилями, выведенными на баланс латвийской компании, обратился в полицию с заявлениями против другого предпринимателя как в Латвии, так и в Украине.

«В Латвии в заявлении отказывают, потому что не видят состава преступления, о чем дают официальный ответ. А вот в Украине находится надежный исполнитель — прокурор Назарий Фединяк», — заявил Шнайдер.

По данным блогера, Фединяк зарегистрировал уголовное дело о незаконном завладении автомобилями и наложил арест на два автомобиля.

«Но суд устанавливает, что это гражданско-правовые отношения между партнерами, отменяет аресты автомобилей и определяет, что основания для дела нет — производство должно быть прекращено. Тогда уже на следующий день (!) тот же прокурор с тем же следователем заводит новое производство, в котором снова накладывают арест на авто, предпринимателю объявляет о подозрении и объявляет в розыск (!!!) — на этот раз за подделку инвойса. Прокурору Фединяку кажется, что автомобили ввезли по поддельному инвойсу», — написал Шнайдер.

Шнайдер отметил, что имя прокурора фигурировало в материалах антикоррупционной инициативы «Манифест 42».

«Назарий Фединяк уже был замечен в „отжиме“ земельного участка — тогда он также многократно налагал аресты (по материалам „Манифест 42“)», — написал он.

Юрист обратился к генеральному прокурору Руслану Кравченко с требованием провести аудит дела.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как депутат захватил шинный завод и довел его до банкротства.

Фото: depositphotos.com

