Когда и как пересаживать клубнику, чтобы получить крупные и сладкие ягоды уже в следующем году

Клубника разрастается, выпускает новые розетки и со временем ей становится тесно на участке, что влияет на урожай. Поэтому ее нужно пересаживать, чтобы обеспечить растению больше пространства и питательных веществ, сообщает ТСН.

ВІДЕО ДНЯ

Пересадку лучше проводить осенью, с августа по сентябрь. Осенью влажность и умеренная температура помогают растению прижиться. Весной, хотя тоже можно пересаживать, есть риск замерзания или засыхания из-за переменчивой погоды, поэтому осенью это безопаснее.

Для посадки выберите хорошо дренированный участок с низким уровнем грунтовых вод. Клубника не любит кислые или заболоченные почвы, а также места с сильными ветрами. Перед посадкой очищайте участок от сорняков, перекапывайте и вносите органические и минеральные удобрения. Если есть вредители, обработайте почву специальными средствами еще до пересадки.

Не сажайте клубнику на месте, где росли пасленовые культуры (помидоры, картофель), потому что почва для нее будет бедной. Лучше сажать после зерновых или бобовых.

РЕКЛАМА

За две-три недели до пересадки внесите компост или перепревший навоз. Кусты нужно сажать с интервалом 25−30 см, а между рядами — 60−80 см. Для клубники старше 2 лет идеальный метод — деление куста. Осторожно выкопайте куст, вымойте корни, разделите их на рожки и подготовьте саженцы.

Перед посадкой обработайте корни фунгицидом во избежание болезней. Если корневая система слаба, используйте стимуляторы роста. Обрежьте листья, оставляя 1−2 листа, чтобы уменьшить испарение влаги.

Корневую шейку саженца размещайте на уровне грунта, не углубляйте слишком глубоко. Расправьте корни в ямке. Первые две недели после посадки почва должна быть влажной, чтобы растение прижилось. За этим нужно следить.

РЕКЛАМА

Как писали «ФАКТЫ», недавно аграрий с Киевщины посоветовал, чем подкормить клубнику в августе и сентябре.

99

Читайте нас в Facebook