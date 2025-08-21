41.01 / 41.52 47.84 / 48.45
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Клуб потребителей

Когда и как пересаживать клубнику, чтобы получить крупные и сладкие ягоды уже в следующем году

18:39 21 августа 2025
Как проводить осеннюю пересадку клубники

Клубника разрастается, выпускает новые розетки и со временем ей становится тесно на участке, что влияет на урожай. Поэтому ее нужно пересаживать, чтобы обеспечить растению больше пространства и питательных веществ, сообщает ТСН.

Пересадку лучше проводить осенью, с августа по сентябрь. Осенью влажность и умеренная температура помогают растению прижиться. Весной, хотя тоже можно пересаживать, есть риск замерзания или засыхания из-за переменчивой погоды, поэтому осенью это безопаснее.

Для посадки выберите хорошо дренированный участок с низким уровнем грунтовых вод. Клубника не любит кислые или заболоченные почвы, а также места с сильными ветрами. Перед посадкой очищайте участок от сорняков, перекапывайте и вносите органические и минеральные удобрения. Если есть вредители, обработайте почву специальными средствами еще до пересадки.

Не сажайте клубнику на месте, где росли пасленовые культуры (помидоры, картофель), потому что почва для нее будет бедной. Лучше сажать после зерновых или бобовых.

РЕКЛАМА

За две-три недели до пересадки внесите компост или перепревший навоз. Кусты нужно сажать с интервалом 25−30 см, а между рядами — 60−80 см. Для клубники старше 2 лет идеальный метод — деление куста. Осторожно выкопайте куст, вымойте корни, разделите их на рожки и подготовьте саженцы.

Перед посадкой обработайте корни фунгицидом во избежание болезней. Если корневая система слаба, используйте стимуляторы роста. Обрежьте листья, оставляя 1−2 листа, чтобы уменьшить испарение влаги.

Корневую шейку саженца размещайте на уровне грунта, не углубляйте слишком глубоко. Расправьте корни в ямке. Первые две недели после посадки почва должна быть влажной, чтобы растение прижилось. За этим нужно следить.

РЕКЛАМА

Как писали «ФАКТЫ», недавно аграрий с Киевщины посоветовал, чем подкормить клубнику в августе и сентябре.

99

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гороскоп на конец недели. Фото Pixabay

Скорпионам — судьбоносные встречи, Козерогам — финансовая стабильность, а Водолеям — перемены: гороскоп для всех знаков на конец недели

Черная туча над Кременчугом

Черный дым дошел из Кременчуга до Кривого Рога: оккупанты ударили по крупнейшему НПЗ в Украине, когда его резервуары были наполнены сырьем

Таро-прогноз на 22 августа 2025 года для всех знаков зодиака

Львам — «Дьявол» и соблазны, Девам — «Отшельник» и поиск ответов: таро-прогноз на 22 августа

Хорциани

Хорциани: вкусное грузинское блюдо, которое покорит украинских гурманов

Следующий материал
Новости партнеров