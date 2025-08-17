Аграрий с Киевщины посоветовал, чем подкормить клубнику в августе и сентябре

- 12:35 Как легко очистить сковородку от нагара и жира: эти простые домашние методы вас удивят
Аграрий Валерий из Киевской области, сумевший победить переноспороз на даче, сейчас занят не менее важным делом: готовит клубнику к следующему сезону.
По его словам, клубника в июне отплодоносила, после чего он срезал у нее почти все листья, а также провел подкормку азотсодержащим удобрением под названием «ростконцентрат», содержащую 15 единиц азота, семь фосфора и семь калия.
Через месяц после такой подкормки растения восстановились и нарастили зеленую массу.
Также в августе Валерий рекомендует провести обработку растений от вредителей. Чем можно обработать прямо сейчас? В частности, препаратом «Квадрис» — его можно использовать для борьбы с гнилью и мучнистой росой.
К тому же, если температура воздуха еще будет выше 18 градусов, то можно применить биологический препарат «Актоцит.» Он поможет защитить от таких вредителей, как тля, клещи, трипсы и некоторые другие. Разбавить нужно 30−60 мл препарата на 10 литров воды.
Вместе с тем, если установилась прохладная погода, то можно применить любой препарат от вредителей химического состава. Например, «Вертимек». Он не только защищает от широкого спектра вредителей, но и помогает заложить в августе и сентябре почки будущего урожая.
Также в августе Валерий советует провести подкормку клубники с помощью сульфата калия (сернокислого калия).
Этот препарат повышает устойчивость растений к различным невзгодам: стрессам, засухе, переохлаждению, болезням, а также вредителям. Также калий помогает увеличить заделку новых почек, и проводить его желательно в августе или сентябре, но не весной.
Давать растениям следует из расчета 25 г препарата (примерно столовая ложка) на 10 л воды. Если нет сернокислого калия, то можно использовать монофосфат калия — в нем есть фосфор, что тоже неплохо для росли.
Напомним, ранее агроблогерша писала о лучшем томате для соусов и соков.48
