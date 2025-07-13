Выгодное соседство: почему опытные огородники высаживают рядом клубнику и чеснок

Как и у людей, у растений на дачных участках есть как хорошие, так и плохие соседи: с одними овощи или фрукты не уживаются, а с другими прекрасно развиваются и плодоносят. Один из примеров хорошего соседства — лук и морковь. Так, первый отпугивает морковных мух, а вторая — луковичных мух и бабочек.

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Еще одна «успешная пара» — клубника и чеснок. Как пишет Pixelinform, чесночные фитонциды отпугивают вредителей, которые любят кустики клубники. Речь идет об улитках, клещах, тле и долгоносиках. Также чеснок угнетает развитие грибковых болезней, в частности серой гнили.

В свою очередь клубника листьями закрывает грядку, предотвращая пересыхание почвы, что особенно важно для чеснока, которому нужна влага.

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Огородникам, решившим высадить рядом эти культуры, следует обустроить грядку на хорошо освещаемом солнцем месте. А вот мест, где есть сквозняки, лучше избегать. Почва для клубники и чеснока должна быть хорошо дренированной и рыхлой, с нейтральной кислотностью. Ее следует дополнительно подкормить перепревшим навозом или компостом.

Опытные огородники советуют высаживать чеснок между рядами клубники или так, чтобы на 2−3 кустика приходилось по одной чесночине. Растения следует высаживать на расстоянии в 15−20 см, чтобы они не конкурировали за питательные вещества.

Места посадки нужно планировать, учитывая то, что озимый чеснок высаживают осенью, а клубнику — весной. В таком случае они не будут мешать друг другу в начале роста.

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Фото — Pixabay

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