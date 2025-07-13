41.48 / 41.94 48.66 / 49.22
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Клуб потребителей

Выгодное соседство: почему опытные огородники высаживают рядом клубнику и чеснок

14:51 13 июля 2025
Клубнику на огороде стоит садить рядом с чесноком. Фото - Pixabay

Как и у людей, у растений на дачных участках есть как хорошие, так и плохие соседи: с одними овощи или фрукты не уживаются, а с другими прекрасно развиваются и плодоносят. Один из примеров хорошего соседства — лук и морковь. Так, первый отпугивает морковных мух, а вторая — луковичных мух и бабочек.

Еще одна «успешная пара» — клубника и чеснок. Как пишет Pixelinform, чесночные фитонциды отпугивают вредителей, которые любят кустики клубники. Речь идет об улитках, клещах, тле и долгоносиках. Также чеснок угнетает развитие грибковых болезней, в частности серой гнили.

В свою очередь клубника листьями закрывает грядку, предотвращая пересыхание почвы, что особенно важно для чеснока, которому нужна влага.

Читайте также: Опасное соседство: что нельзя и что нужно сажать рядом с картофелем, чтобы не испортить урожай

РЕКЛАМА

Огородникам, решившим высадить рядом эти культуры, следует обустроить грядку на хорошо освещаемом солнцем месте. А вот мест, где есть сквозняки, лучше избегать. Почва для клубники и чеснока должна быть хорошо дренированной и рыхлой, с нейтральной кислотностью. Ее следует дополнительно подкормить перепревшим навозом или компостом.

Опытные огородники советуют высаживать чеснок между рядами клубники или так, чтобы на 2−3 кустика приходилось по одной чесночине. Растения следует высаживать на расстоянии в 15−20 см, чтобы они не конкурировали за питательные вещества.

Места посадки нужно планировать, учитывая то, что озимый чеснок высаживают осенью, а клубнику — весной. В таком случае они не будут мешать друг другу в начале роста.

РЕКЛАМА

О том, что нужно посадить рядом с капустой, чтобы спасти урожай от вредителей, читайте на нашем сайте.

Фото — Pixabay

55

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Восточный гороскоп на неделю с 14 по 20 июля 2025 года

Быкам важно проявить инициативу, а Драконам — не поддаваться эмоциям: восточный гороскоп на неделю 14 — 20 июля

Шабунин получил подозрение от ГБР, фото из открытых источников

Подозрение Шабунину — предупреждение для всех, кто «воюет» в ресторанах, — ветеран

Огурцы, фото из открытых источников

Советы от Галы из Германии: таких огурчиков вы еще не пробовали — малосольные — но сохраняются всю зиму (видео)

Унитаз отмывается с помощью лимонной кислоты, фото https://enviro-master.com/

Натрите этим стенки унитаза и не придется его часами оттирать от мочевого камня

Следующий материал
Новости партнеров