Ущерб государству исчисляется миллиардами: СМИ об участии Рожковой в «банкопаде»

Рожкова присоединилась к контролируемому «банкопаду», перейдя из руководства проблемного «Платинум Банка» в НБУ. Ее пригласила на новую работу в то время глава НБУ Валерия Гонтарева, занимавшаяся «стабилизацией финансовой системы» Украины в условиях кризиса. За это время было выведено с рынка более 90 банков, а вкладчикам-гражданам государство выплатило более 88 млрд грн, деньги юридических лиц в большинстве своем были потеряны. Вывод некоторых банков с рынка столкнулся с громкими скандалами и махинациями, а национализация «ПриватБанка» до сих пор в поле внимания, пишет «Информатор».

«Нацбанк вводил в проблемных банках временную администрацию от Фонда гарантирования вкладов (ФГВО). Фонд должен возвращать деньги вкладчикам — физическим лицам (до 200 тыс. грн на человека), управлять имуществом банка после вывода его с рынка, продавать это имущество и рассчитываться по долгам банка», — напомнил «Информатор».

Как отмечает издание, в 2016—2019 годах вкладчикам ликвидированных банков Фондом гарантирования вкладов выплачено 20,59 млрд грн. А более 269,6 млрд грн клиентам банков, которые НБУ вывел с рынка в течение 2014−2018 годов, до сих пор не вернули.

«Екатерина Рожкова пришла в НБУ 10 июня 2015 года на должность директора департамента банковского надзора. С 18 января 2016 года и.о., а с 25 октября — заместитель главы НБУ Валерии Гонтаревой. С 15 июня 2018 года — первый заместитель главы НБУ уже Якова Смолия. Уволилась только через 7 лет по истечении своего контракта», — пишет «Информатор» и добавляет, что за время работы Рожковой в НБУ там решили ликвидировать около 69 «проблемных» банков.

«Сама же Рожкова оправдывалась, что просто выполняла свою работу. В общении с топ-менеджментом коммерческих банков и решении с ними каких-либо вопросов не видела проблемы. Кстати, в 2017 году Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по фактам записей телефонных разговоров заместителя главы Национального банка Екатерины Рожковой. Пресс-служба НБУ тогда сообщила, что производство открыто по фактам возможных злоупотреблений должностными лицами НБУ. Правда, Рожковой никакое подозрение так и не вручили, а дело где-то потерялось и стало неактуальным», — пишет «Информатор».

Издание напомнило, что в НБУ Екатерина Рожкова с 2013 года работала в руководстве «Платинум Банка», за что и получила дело на 1,5 млрд грн о выдаче валютных кредитов сомнительным компаниям, которые их не собирались возвращать, а обеспечивать нечем — теперь Рожкова должна вернуть 147,7 млн грн по решению суда Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ), но вряд ли имеет такое состояние.

«По последним данным СМИ, с банкирши удалось взыскать менее 1% этой суммы. При этом другой ответственности к Рожковой за дело „Платинум Банка“ не будет — никакого криминала, только доведение банка до убытков», — пишет «Информатор».

В 2017 году НБУ, где Рожкова отвечала за надзор над банками, признал «Платинум Банк» неплатежеспособным и начал выводить его с рынка.

«Одним из факторов стало выделение тех же кредитов, которые банк согласовал, когда в руководстве его работала Рожкова. Фонду гарантирования вкладов пришлось выплатить 4,82 млрд грн вкладчикам — физическим лицам (по состоянию на 2021 год). Самым громким делом стала национализация „ПриватБанка“, которую Гонтарева поручила курировать Рожковой. В декабре 2016 года государство выкупило банк у владельцев за символическую 1 грн. Банку не хватало 155,3 млрд грн, которые и выплатило государство, а общие расходы на него могут достигать более 200 млрд грн на данный момент. По словам Рожковой, этот банк нельзя было ликвидировать, потому что там находилась половина депозитов населения. Сейчас государственный „ПриватБанк“ пытается взыскать часть средств с бывших владельцев банка и бывших топ-менеджеров», — пишет «Информатор».

Государственное бюро расследований в 2021 году даже проводило проверку возможной причастности экс-председателя НБУ Валерии Гонтаревой и ее заместителя Екатерины Рожковой к хищению 600 млн грн во время национализации «ПриватБанка» — через завышение стоимости услуг аудиторских и юридических компаний для проверки «ПриватБанка». Производство после этого закрыли.

Как пишет «Информатор», среди самых громких кейсов за время работы Рожковой — банк «Финансы и кредит»: «В сентябре 2015 года НБУ признал его неплатежеспособным. На компенсацию депозитов физических лиц ФГВФЛ потратил около 10,5 млрд грн. Всего на депозитных счетах в банке находилось почти 17 млрд грн».

В мае 2016 года неплатежеспособным признали банк «Михайловский». На ФГВФЛ лег груз в 2,6 млрд грн.

«Рожкову в СМИ обвиняют в том, что она некоторое время не реагировала на нарушения в „Михайловском“, что значительно ухудшило последствия его вывода с рынка и увеличило расходы государства на него. Несмотря на ограничения от НБУ, владельцы банка сумели вывести из него миллиард гривен, осложнив работу государству. В этом банке вкладчики долго не могли получить обратно свои деньги. В НБУ считают, что владельцы банка нанесли государству ущерб на сумму более 23 млрд грн», — сообщил «Информатор».

Издание пишет, что за дополнительные потери 1 млрд грн в «Михайловском» тоже никто из НБУ (прежде всего Екатерина Рожкова) не понес наказание. И вряд ли эти «древние» дела воскресят в правоохранительных органах через 9 лет.

«Примечательно, что, выведя с украинского рынка десятки банков и в отдельных случаях по непрозрачным процедурам, Екатерина Рожкова не понесла никакой ответственности, в судебных делах по этим кейсам она не является стороной. Единственное наказание — разве что была уволена через 2 месяца с завершением своего трудового контракта в НБУ», — пишет «Информатор».

Факт в том, что государство получило значительный ущерб от вывода десятков банков во время «банкопада» с рынка. И роль Екатерины Рожковой в этих делах, некоторые из которых упоминали в СМИ, одна из самых значительных. Прозрачен ли процесс вывода с рынка проблемных банков — на этих примерах видно, что не всегда. И происходило это с нарушениями, которые могли игнорироваться.

