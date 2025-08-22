«Очень талантлива»: невестка Бекхэмов снимается в фильме, который сама продюсирует

После ссоры с известной певицей Селеной Гомес невестка Дэвида и Виктории Бекхэм Никола Пельтц, вероятно, решила доказать всему миру, что заслуживает очень много в жизни, и сможет стать известной и знаменитой вопреки завистникам вроде своей свекрови.

Совершить это она решила с помощью кино, поэтому начала сняться в фильме, который сама же и продюсирует. В социальной сети Никола поделилась первыми кадрами со съемок драмы Pretty Ugly («Довольно безобразно»), где исполняет одну из главных ролей и одновременно выступает исполнительным продюсером.