Развод по-крупному: имеет ли Краснова шанс забрать у мужа дачу, подаренную Пугачевой
Лето 2025 оказалось щедрым не только на свадьбы, но и на расставания. 19 августа Никита Пресняков и его жена Елена Краснова объявили о разводе. Первой новость сообщила Елена, отметив, что решение уже принято и расходятся они без взаимных упреков, скандалов и обвинений.
«Сегодня мы понимаем, что наши взгляды на жизнь и будущее очень разные. Мы по-разному видим семью, роль в отношениях и то, каким должен быть следующий этап» , — поделилась она.
Супруги смогли договориться обо всем, что касается личных отношений, такие разводы принято называть экологическими.
«Это решение далось непросто. Но мы выбираем честность и благодарность. Мы уважаем все, что прожили вместе, и остаемся людьми, желающими друг другу только счастья», — поделилась Алена.
Никита Пресняков подтвердил, что они смогли сохранить с женой хорошие отношения. Пожалуй, говорить о сохранении семьи нет смысла, пара все для себя решила, осталось только подписать документы. Так как детей у пары нет, то развод вряд ли будет проблемным, а вот споры за имущество возможны вне зависимости от этого фактора.
По словам известного адвоката Сергея Жорина, общее имущество супругов — все, что приобретено в браке на общие доходы, делится пополам. При наличии брачного контракта действует он.
Супругам есть что делить, в Сети упоминается, что пара имеет апартаменты площадью 249 квадратных метров в элитном доходном доме в Варсонофьевском переулке, бизнес, а также имение с причалом и корпусом для прислуги на берегу реки Истры в деревне Малые Бережки. Это знаменитая дача Аллы Пугачевой, которую она подарила старшему внуку.
В свое время Алла Борисовна любила отдыхать за городом и дом строила по своему вкусу. Строительство началось в конце 80-х, построили трехэтажный особняк площадью 1000 кв. м с бассейном и гаражом на три машины довольно быстро — Примадонна не терпела промедления. Расположен особняк на участке 50 соток.
Несколько лет назад Никита пытался продать дом, цену обозначили в 225 млн. рублей, но покупателей не нашлось. Затем стоимость снизили до 132 млн. рублей, и снова спроса не было. Тогда внук певицы решил сдавать подаренное имущество в аренду — цена вопроса 2 млн рублей в месяц, и снова неудача.
С одной стороны, когда почти пять лет назад Пугачева подарила дом внуку, он был семейным человеком, а значит, имущество тоже оказалось в собственности супругов. Кроме того, это подарок от близкого человека.
Так что дача на берегу Истры может оказаться спорным объектом. Адвокат Сергей Жорин отмечает, что личное имущество — полученное в наследство или принадлежащее к браку дарение не делится. Но есть исключения.
«А вот если в ''личное'' имущество вложены общие средства и это существенно увеличило его стоимость — оно может быть признано общим или подлежащим компенсации. Именно личным будет считаться имущество, полученное по наследству или в дар, потому что получил Пресняков от Аллы Борисовны. Выходит, если в период брака, например, произвели ремонт или реставрацию, что увеличило стоимость недвижимости, то можно потребовать признать его общим. Или требовать компенсацию за эти вложения «, — сказал адвокат ррсСМИ.
Ремонт в особняке действительно был: обновили облицовку дома, отреставрировали часть мебели, выполненной в винтажном стиле. Но общую атмосферу стиля, когда-то выбравшую для своего дома Алла Борисовна, сохранили.
«Резюмируя, скажу так: недвижимость, подаренная Аллой Пугачевой внуку, разделу не подлежит. Елена Краснова вправе претендовать только на совместно нажитое в браке, а также — по доказанности — на часть доходов или вложений в „личное“ имущество» , — подытожил адвокат.
Напомним, о даче Пугачевой в Истре известно, что Алла Борисовна любила встречать на ней летние рассветы.371
